Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Atletico Madrid è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ha sempre una partita in meno rispetto alle altre l’Atletico Madrid di Simeone, che dopo aver incassato il colpo contro il Barcellona ha rimesso le cose a posto, vincendo contro l’Almeria e soprattutto portando a casa il primo posto in classifica contro la Lazio in Champions League senza nemmeno sudare più di tanto. Insomma, quella vissuta dai Colchoneros è stata una buona settimana.

Questo ovviamente non vuole dire che contro il Bilbao di Valverde, formazione quinta in classifica e che sogna di rientrare nella Champions League, arriverà una vittoria. Certo carta i favoriti sono gli ospiti nonostante i bookmaker la pensino in un altro modo e oggettivamente non capiamo nemmeno più di tanto il motivo, ma pensare che sul campo dell’Athletic possa essere una passeggiata no, non è così. E allora? Allora, andando anche a vedere quelli che sono stati i precedenti – negli ultimi cinque incroci solamente in un’occasione entrambe hanno trovato la rete – ci sentiamo di dire che, in questa circostanza, viste le due formazioni che scenderanno in campo, che almeno una rete per squadra ce l’aspettiamo.

Come vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra e gara che al massimo potrebbe vedere una vittoria esterna. Sì, non pensiamo che il Bilbao possa riuscire nel colpo. Però una rete la squadra di Valverde dovrebbe comunque riuscire a trovarla.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Atletico Madrid

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Herrera, Ruiz de Galarreta; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Morata, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2