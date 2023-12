I pronostici di sabato 16 dicembre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1.

La sedicesima giornata di Serie A prosegue sabato con altre tre partite: si parte alle 15:00 con la sfida da gol tra Lecce e Frosinone, a seguire vittorie casalinghe alla portata per Napoli e Torino rispettivamente contro Cagliari ed Empoli, squadre invischiate nella lotta per non retrocedere.

In Premier League probabili successi interni per Chelsea e Manchester City, gol e spettacolo in arrivo in Bundesliga con Augsburg-Borussia Dortmund e Lipsia-Hoffenheim.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio al big match di Liga spagnolo tra l’Athletic Bilbao e l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Borussia Dortmund vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

• Napoli (in Napoli-Cagliari, Serie A, ore 18:00)

• Chelsea (in Chelsea-Sheffield United, Premier League, ore 16:00)

• Torino (in Torino-Empoli, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester City-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00

• Lipsia-Hoffenheim, Bundesliga, ore 18:30

• Heerenveen-Volendam, Eredivisie, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Lecce-Frosinone, Serie A, ore 15:00

• Newcastle United-Fulham, Premier League, ore 16:00

• Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Liga, ore 16:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Lecce-Frosinone, Serie A, ore 15:00)