Formazioni ufficiali Juventus-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il fischio d’inizio di Juventus-Milan. L’incrocio tra bianconeri e rossoneri potrebbe rappresentare uno spartiacque importante soprattutto per la compagine di Allegri, a caccia di punti preziosi con cui blindare la propria posizione in Champions League. D’altro canto le due formazioni non stanno attraversando il loro periodo di forma migliore. Dopo le sconfitte contro Roma ed Inter, infatti, i rossoneri sono chiamati quanto meno ad una reazione di orgoglio per invertire il trend. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud.

Juventus-Milan, il pronostico marcatori

Reduce da un periodo di forma non proprio entusiasmante, Dusan Vlahovic vuole dare uno schiaffo al momento no e trascinare la sua Juventus ad una vittoria che sarebbe di vitale importanza nell’economia della stagione. L’attaccante serbo, sul quale Allegri ha deciso di puntare senza se e senza ma, ha grandi chances di far male ad una difesa che nelle ultime settimane ha evidenziato non pochi problemi nella lettura di diversi movimenti soprattutto in fase di non possesso. L’intesa con Yildiz, schierato a sorpresa dal primo minuto, è molto buona. Il serbo potrebbe beneficiare di spazi importanti da attaccare e da capitalizzare: l’opzione marcatore intriga e non poco ed è tutt’altro che da trascurare.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Milan

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match frizzante, con occasioni importanti da ambo le parti. Schierato nella posizione di mezzala destra, Cambiaso potrebbe ripagare l’intuizione di Allegri con una prestazione importante. L’ex Bologna dovrebbe riuscire a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario, così come Adrien Rabiot.

Sempre pericolosi in situazioni di calcio da fermo, anche Bremer e Gatti potrebbero creare dei grattacapi alla retroguardia rossonera: la tentazione di provarli entrambi come possibili marcatori è forte. Sul fronte opposto, Loftus Cheek e Pulisic rappresentano due candidati autorevoli sul fronte tiratori. Tuttavia, occhio anche a Florenzi, spesso pericoloso con conclusioni dalla media-lunga distanza. L’ex Roma, però, ha anche grandi chances di essere ammonito, così come Musah, riproposto causa emergenza sulla corsia destra. Anche Gatti e Locatelli, infine, rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara.