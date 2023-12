Torino-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Empoli è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La continuità non rientra fra i tratti distintivi del Torino di Ivan Juric, incapace di sfruttare la scia della bella vittoria contro l’Atalanta di due settimane fa. A Frosinone, domenica scorsa, i granata si sono dovuti accontentare di un pareggio (0-0), restando confinati nella parte destra della classifica e mancando così l’aggancio al settimo posto.

Dopo aver sofferto l’esuberanza dei ciociari nella prima frazione di gioco, il Torino è salito in cattedra nella ripresa, ma è stato fermato dai legni. Rimandato dunque il fatidico salto di qualità, quello che permetterebbe a Rodriguez e compagni di lottare stabilmente per un posto in Europa, dalla quale il Toro manca ormai da troppi anni. Juric dopo la gara di Frosinone si è comunque detto soddisfatto della prestazione dei suoi, nonostante non siano stati concreti come nella sfida con la Dea, strapazzata 3-0 all’Olimpico. Quello offensivo continua ad essere un problema da risolvere: tra le squadre che occupano i primi 15 posti in classifica l’attacco granata è in assoluto il meno prolifico, con soli 13 gol in 15 giornate. L’Empoli, prossimo avversario del Torino, sembra aver risolto – almeno in parte – i problemi realizzativi, trovando la via del gol in tutte e cinque le ultime partite.

Gli azzurri di Aurelio Andreazzoli dopo la rocambolesca sconfitta interna col Sassuolo (3-4) hanno pareggiato due gare di fila: è finita 1-1 sia con il Genoa che con il Lecce, due dirette concorrenti per la salvezza. Rimane in ogni caso precaria la classifica, con i toscani terzultimi a pari punti (12) con l’Udinese.

Torino-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Juric ritrova Linetty, assente a Frosinone per squalifica: il polacco dovrebbe essere preferito a Ricci, non ancora al 100%. Sulle fasce Bellanova e Vojvoda, mentre Tameze ricoprirà nuovamente il ruolo di braccetto di destra nella difesa a tre. Out sia Schuurs che Sazonov.

L’Empoli invece dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione di Lecce: la novità è in attacco, dove Shpendi sostituirà l’infortunato Caputo, affiancando Cambiaghi e Cancellieri. A centrocampo giocheranno Fazzini, Grassi e Maleh. Assente anche Bereszynski.

Come vedere Torino-Empoli in diretta tv e in streaming

Torino-Empoli è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Torino e Empoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In casa il Torino è sempre molto solido, basta guardare i numeri per accorgersene: solo 5 i gol subiti davanti al proprio pubblico dalla squadra di Juric, a fronte di 7 realizzati. Un altro dato interessante viene fuori dai precedenti: il Torino è la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato più sfide in Serie A, ben 11 su 22. I granata quasi certamente eviteranno la sconfitta anche stavolta ma al contempo potrebbero faticare a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Torino-Empoli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Vlasic, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Zapata.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Shpendi, Cancellieri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1