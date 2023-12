Bayern Monaco-Stoccarda è una partita della quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: tv, formazioni, pronostici.

Sette giorni fa il Bayern Monaco non ha approfittato del secondo pareggio di fila del Bayer Leverkusen capolista, capitolando in maniera fragorosa a Francoforte ed incassando la prima sconfitta stagionale in campionato.

Un 5-1 che non ha bisogno di spiegazioni, anche se i bavaresi ogni anno ci hanno abituati a degli scivoloni del genere, rarissimi ma puntuali. In ogni casi Muller e compagni sono immediatamente ripartiti, chiudendo in bellezza la fase a gironi in Champions League grazie al prestigioso successo (0-1) dell’Old Trafford. Un gol di Coman nel secondo tempo ha messo fine ai sogni di qualificazione dei Red Devils, mentre per il Bayern vincere o perdere non avrebbe cambiato nulla, avendo già staccato il pass per gli ottavi di finale (da primi nel girone) con due turni d’anticipo. Tornando alla Bundesliga, la batosta di Francoforte ha fatto inevitabilmente rumore ma è piuttosto un’occasione persa. Perché in caso di vittoria la squadra di Thomas Tuchel si sarebbe portata a -1 dal Leverkusen, che però ha giocato una gara in più (il Bayern deve recuperare la sfida con l’Union Berlino rinviata per neve).

Lo Stoccarda fa sul serio

I campioni di Germania in carica scenderanno in campo per ultimi in questo weekend, dopo lo stesso Bayer, impegnato qualche ora prima con l’Eintracht Francoforte.

L’avversario in questione è il sorprendente Stoccarda, quest’anno tornato a respirare l’aria dell’alta classifica dopo alcune salvezze risicatissime. Gli Svevi hanno già superato diversi esami, non sono il classico fuoco di paglia e sembrano in grado di puntare alla qualificazione ad una delle tre coppe europee. Un piccolo capolavoro targato Sebastian Hoeness, che già aveva fatto bene sulla panchina dell’Hoffenheim. Sì, lo Stoccarda fa sul serio: ha vinto 10 partite su 14 e può contare sul giocatore più prolifico del campionato dopo Harry Kane, vale a dire l’attaccante francese Serhou Guirassy, già a quota 16 reti.

Come vedere Bayern Monaco-Stoccarda in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Stoccarda è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo Stoccarda è una squadra da prendere con le pinze: non a caso è una delle tre, insieme a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ad aver evitato la sconfitta con il Bayer Leverkusen, fermato sull’1-1 domenica scorsa. Secondo noi i bavaresi, pur restando favoriti, non avranno vita facile: ci aspettiamo una gara equilibrata – le assenze di Gnabry e Coman sono destinate a pesare per il Bayern – e da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Stoccarda

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Tel; Kane.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2