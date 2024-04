Lotto, bastano 7 euro per vincerne 31mila con questo terno

Lotto, basta solamente una giocata di 7euro per vincerne la bellezza di 31mila con questo turno. Il colpo è da manicomio. Anzi, il doppio colpo è da record

Il Lotto ha fatto centro in Puglia. Sarebbe meglio dire il contrario: la Puglia, nel corso dell’estrazione di martedì scorso – visto che ieri non si è nemmeno andati a giocare data la festività – è stata l’assoluta protagonista delle vincite. Sì, così come viene raccontato da Agimeg.it, ha fatto registrare due delle tre vincite più alte del concorso.

Oltre 80mila euro con due terni. Sembra incredibile ma è proprio così. Un doppio colpo, uno dei quali entra di diritto nelle vincite più importanti di questo 2024 che non finisce mai di stupire. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo. Andiamo a scoprire come è possibile, e noi non riusciamo proprio a renderci conto, fare delle giocate del genere che poi riescono ad andare effettivamente a segno. Eccoci, allora.

Lotto, il doppio colpo vale tantissimo

A Ceglie Messapica, un centro in provincia di Brindisi, è stato centrato un ricchissimo terno sulla ruota Nazionale dal valore clamoroso di 50.625euro. Non si conoscono altri dettagli di questa vittoria strepitosa, ma è evidente che chi ha giocato lo ha fatto con la certezza assoluta (o quasi) di riuscire nel colpo grosso. Parliamo di una montagna di soldi impostando una schedina con pochi euro. Perché è proprio questo il bello del Lotto, il fatto che basta davvero pochissimo per uscire ricchi e vincitori. E voi conoscete cosa migliore? Rispondiamo noi, sicuri di avere lo stesso vostro sentimento: no!

Ma non è stata l’unica vincita importante di martedì scorso in Puglia. Sì, perché se ci trasferiamo a Fasano, sempre nella stessa provincia, troviamo un altro terno importantissimo realizzato però sulla ruota regionale, quella di Bari, perché un poco di campanilismo non deve mai mancare. In questo caso, a fronte di una giocata di soli 7 euro, il fortunato (o la fortunata) ha portato a casa la bellezza di 31.500euro. Oltre 80mila euro, insomma, di vincita, in pochi minuti. Immaginiamo la gioia enorme, bellissima, per dei soldi che possono aiutare e che aiuteranno e indirizzano le scelte di vita future.