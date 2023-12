Lecco-Ternana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-Ternana è valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La giornata di Serie B si chiude domenica con uno scontro salvezza di quelli importanti. E con la possibilità per il Lecco di Bonazzoli di staccarsi, o almeno provare a farlo, dal gruppone retrocessione. Sì, i punti in palio sono davvero pesantissimi in questo match.

Lecco che ha 16 punti in classifica, che un poco la marcia l’ha cambiata da quando Emiliano Bonazzoli si è seduto in panchina; Ternana che ne ha due in meno, ma anche in questo caso lo scossone con l’arrivo di Breda c’è stato: gli umbri infatti non perdono da quattro partite e nelle ultime due hanno vinto contro Cosenza e FeralpiSalò. Il momento quindi è bello importante anche se il Lecco, in casa, riesce sempre a dare qualcosa in più. Nelle ultime due uscite davanti ai propri tifosi infatti, i lombardi hanno piazzato due vittorie contro Parma e Bari: mica male per una squadra che ha come obiettivo unico quello di prendersi la permanenza. Si andrà verso la terza vittoria di fila interna? Sì, senza dubbio ci potrebbe stare, ma noi abbiamo un’altra idea per questo match così importante.

Come vedere Lecco-Ternana in diretta tv e in streaming

Lecco-Ternana è in programma domenica 17 dicembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Ternana

Siccome, come spiegato, i punti in palio davvero possono essere decisivi per il futuro, crediamo che questa partita possa realmente finire con un pareggio. Un punto a testa che farebbe muovere la classifica di entrambe e che probabilmente verrebbe accettato con un piccolo sorriso sulle labbra dalla Ternana, che piazzerebbe il quinto risultato utile di fila.

Le probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Saracco; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Lucchesi; Casasola, De Boer, Labojko, Corrado; Falletti; Distefano, Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0