Verona-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Empoli è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Non è stato un girone d’andata memorabile quello di Verona ed Empoli, arrivate al giro di boa rispettivamente al diciottesimo e al diciannovesimo posto. Se il campionato terminasse oggi sarebbero entrambe in Serie B, anche se nessuna delle ultime tre, compresa la Salernitana fanalino di coda, al momento appare spacciata. Davanti a loro, infatti, nessuna ha messo il turno, con il Cagliari quartultimo che ha un solo punto in più degli scaligeri.

La situazione non è delle più rosee in casa Verona: latitano i risultati ma destano qualche preoccupazione anche le vicissitudini societarie – la Guardia di Finanza ha sequestrato il 100% delle quote del presidente Setti, indagato per bancarotta – che hanno probabilmente costretto la proprietà a mettere in vendita i giocatori migliori: Ngonge è sul mercato, mentre Hien e Terracciano sono già stati ceduti ad Atalanta e Milan. Marco Baroni ce la sta mettendo tutta per dare una scossa e dopo la dolorosa sconfitta nello scontro diretto con la Salernitana il Verona ha reagito proprio nella partita più difficile, contro la capolista Inter, che contro i gialloblù l’ha spuntata in maniera rocambolesca (2-1) in un finale rovente per via delle discutibili scelte di arbitro e Var e del rigore sbagliato da Henry. In Toscana non se la passano meglio: l’Empoli nell’ultimo turno di campionato si è arreso 3-0 al Milan, rimediando al terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Gli azzurri di Aurelio Andreazzoli non segnano da 360 minuti e mancano l’appuntamento con i tre punti da novembre.

Verona-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Lazovic, espulso nel finale concitato con l’Inter, si è beccato due giornate: al suo posto, a sinistra, Baroni schiererà Mboula dal 1′ come a Milano. In difesa non c’è l’infortunato Dawidowicz: il quartetto sarà composto da Tchatchoua, Coppola, Magnani e Doig. Davanti Djuric è favorito su Henry e Bonazzoli.

Lunghissima la lista degli infortunati in casa Empoli, dove Andreazzoli dovrà fare a meno di Bereszynski, Ebuehi, Pezzella, Bastoni e Kovalenko. L’unica buona notizia, per il tecnico azzurro, è il rientro di Cacace dalla squalifica.

Come vedere Verona-Empoli in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Casualmente Verona ed Empoli si ritrovano di fronte anche nella prima giornata del girone di ritorno dopo che lo scorso agosto si affrontarono al debutto: furono gli scaligeri ad avere la meglio grazie ad una rete di Bonazzoli (0-1) centrando il quinto risultato utile consecutivo nelle sfide con gli azzurri. Si tratta di uno scontro salvezza, in cui come si dice solitamente i punti valgono “doppi”: proprio per questo motivo non ci aspettiamo una gara prolifica, considerando pure le difficoltà offensive dei toscani, il peggior attacco della Serie A. Il Verona dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Verona-Empoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Mboula; Djuric.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0