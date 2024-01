Napoli-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Salernitana è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Da quando la A è tornata a 20 squadre nessuno, con lo scudetto sul petto, ha fatto peggio di questo Napoli, che ha concluso il girone d’andata con soli 28 punti. Gli azzurri sono addirittura noni: rientrare tra le prime quattro è possibile, visto che il divario dalla Fiorentina quarta è di appena 5 lunghezze ed il campionato è ancora lungo, ma la squadra campione d’Italia in carica dà l’impressione di essere davvero allo sbando.

Nell ultime tre giornate gli uomini di Walter Mazzarri hanno fatto registrare un pareggio e due sconfitte. Tre se consideriamo la debacle in Coppa Italia con il Frosinone, che al “Maradona” ha travolto 4-0 i partenopei. Anche il Torino, una settimana fa, ha banchettato su un Napoli sempre più irriconoscibile, strapazzato 3-0 dai granata di Ivan Juric. I gol sono diventati improvvisamente un lontano ricordo e la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa – a proposito, in questi giorni il centravanti nigeriano si è scagliato contro il procuratore del compagno Kvaratskhelia, tanto per non farsi mancare nulla – non basta per spiegare la siccità offensiva degli azzurri, che non segnano da metà dicembre. Mazzarri non è in discussione, almeno per ora, ma nel derby con la Salernitana serve una svolta. I granata di Pippo Inzaghi domenica scorsa hanno sfiorato un clamoroso pareggio con la Juventus ma sono stati trafitti in pieno recupero da un gol di Vlahovic (1-2): la reazione, se teniamo conto dei quattro punti conquistati nelle due gare precedenti con Milan e Verona, c’è stata e la salvezza, pur difficile, non è più una chimera come qualche mese fa.

Napoli-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Non ci sarà l’ex Mazzocchi, passato qualche giorno fa proprio dalla Salernitana al Napoli: il difensore azzurro si è subito fatto espellere contro il Torino e salterà il match con la sua ex squadra. Assenti Anguissa e Osimhen, impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa, out per infortunio invece Meret, Natan Gaetano e Olivera. Davanti c’è Raspadori.

Inzaghi potrebbe optare per la difesa a tre, composta da Daniliuc, Fazio e Gyomber, mentre a centrocampo toccherà a Martegani prendere il posto dello squalificato Maggiore. In attacco Simy sarà preferito a Ikwuemesi: alle spalle dell’ex Crotone Candreva e Tchaouna.

Come vedere Napoli-Salernitana in diretta tv e in streaming

Napoli-Salernitana, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Salernitana in Serie A non si è mai tolta la soddisfazione di battere i cugini: tre pareggi e quattro sconfitte per i granata, battuti 2-0 lo scorso novembre. Inzaghi firmerebbe per il risultato dello scorso aprile, quando la Salernitana riuscì a rinviare la festa scudetto degli azzurri grazie a un gol di Dia nei minuti finali, scenario che è tutt’altro che impossibile con un Napoli così in difficoltà. La sensazione è che gli ospiti possano dire la loro in una partita in cui la difesa partenopea difficilmente resterà inviolata.

Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Legowski, Martegani, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1