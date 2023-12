Borussia Dortmund-Mainz, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Mainz è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

I tifosi gialloneri assoceranno per sempre il Mainz a quella famosa domenica di fine maggio 2023, quando il loro sogno di mettere fine al dominio del Bayern Monaco svanì proprio contro i biancorossi, già salvi e senza più nulla da perdere. Al Borussia Dortmund sarebbe bastato batterli per dare inizio alla festa ma la squadra di Edin Terzic clamorosamente non andò al di là di un 2-2, dicendo addio ad un titolo che già sentiva suo.

A distanza di sette mesi Reus e compagni ritrovano il Mainz, che rispetto a l’ultima giornata dello scorso campionato se la passa decisamente peggio. In panchina, intanto, non c’è più Bo Svensson, sostituto qualche settimana fa da Jan Siwiert in seguito ad una lunga serie di risultati deludenti. I Nullfunfer, infatti, giacciono all’ultimo posto in classifica a pari punti con il neopromosso Darmstadt: ne hanno totalizzati soltanto 9 in 15 turni. Soltanto 2 le vittorie dei biancorossi, l’ultima risale ad inizio novembre: sabato scorso è arrivata la seconda sconfitta casalinga consecutiva. E se un k.o. con il Friburgo era quasi da mettere in conto, ha fatto malissimo quello con una diretta concorrente per la salvezza come l’Heidenheim, passato 1-0 alla MEWA Arena. Solo il Colonia ha segnato meno gol del Mainz, a secco in quattro delle ultime cinque partite.

In queste condizioni sarà davvero difficile uscire indenni dal Signal Iduna Park contro una squadra come il Borussia che non può più permettersi pause.

Il pareggio di Augusta contro l’Augsburg di quattro giorni fa ha ulteriormente allontanato il Dortmund dai primi tre posti ed è scivolato a -13 dalla vetta, con il titolo che sembra ormai già una chimera. Terzic in questa prima parte di stagione si può consolare con la Champions League, dove il suo Borussia è riuscito ad arrivare primo in un girone di ferro in cui c’erano anche Psg, Milan e Newcastle e negli ottavi se la vedrà con il Psv Eindhoven.

Come vedere Borussia Dortmund-Mainz in diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia Dortmund e Mainz è in programma martedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Dortmund non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite e non vince in campionato dal 4-2 dal Monchengladbach di fine novembre. I gialloneri non possono sbagliare una partita del genere, contro un avversario così in difficoltà: previsti almeno 3 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Mainz

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Reus, Emre Can, Brandt; Malen, Füllkrug, Bynoe-Gittens.

MAINZ (4-2-3-1): Batz; da Costa, van den Berg, Kohr, Mwene; Papela, Krauß; Gruda, Lee, Richter; Ajorque.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0