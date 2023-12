Gratta e vinci, la corsa ai like le si ritorce contro: ha perso tutto

Gratta e vinci, che disdetta: se solo avesse pensato alle conseguenze delle sue azioni, non lo avrebbe mai fatto.

Nell’era dei social, si ha come la sensazione che il solo modo per vivere a pieno un evento, una storia d’amore, un’amicizia o una situazione sia quello di condividerne le prove sui vari Instagram, X, Facebook, TikTok e così via. Sono uno strumento di autoaffermazione, se vogliamo, ed è per questo che qualcuno ne è completamente assuefatto e dipendente.

Come questa donna dell’Indiana, ad esempio, che ha pagato a caro prezzo lo scotto della sua eccessiva esposizione mediatica. Basterebbe trovare un giusto compromesso, un equilibrio, per evitare che le piattaforme in questione diventino una “droga”, ma non è sempre facile. Lo dimostra il fatto, appunto, che qualcuno non pensi ad altro che ai like e all’aggiornamento della propria bacheca.

Drena Harris, questo il nome della donna protagonista della storia che stiamo per raccontarvi, è rimasta a mani vuote – letteralmente – per via della sua passione esagerata per i social network. Ha cercato di rimediare in tutti i modi possibili e immaginabili, ma nulla ha potuto contro le conseguenze delle sue azioni. Ed era inevitabile, oltretutto, che accadesse ciò che è successo e che le è costato, dicevamo, un bel po’.

Gratta e vinci, galeotta fu la foto sui social: che disdetta

Questa donna aveva acquistato un Gratta e vinci e si era accorta, una volta grattata la patina argentata, che in quel biglietto c’erano 500 dollari. Non una gran cifra, ma con il Natale alle porte sembrava cascare proprio a fagiolo.

Preso atto della sua fortuna, ha malauguratamente pensato di fotografare il suo grattino e di postare lo scatto su Facebook. Non poteva prevedere, la Harris, che qualcuno avrebbe scaricato l’immagine in questione per poi precipitarsi in ricevitoria a reclamare il premio abbinato al codice a barre che era lì, in bella mostra, sul social network di Zuckerberg.

Vi starete chiedendo, giustamente, come questo utente truffaldino sia riuscito a riscuotere la vincita sebbene non avesse con sé il biglietto, ma solo la foto. I rivenditori possono personalmente corrispondere le vincite fino a 600 dollari, in America; quando le cifre sono superiori, bisogna invece recarsi nelle apposite sedi delle Lotterie. La Harris ha presentato ricorso alla luce di quanto accaduto, ma non c’è stato niente da fare: il premio era ormai stato corrisposto e la Lotteria si è rifiutata di pagare due volte la stessa vincita per un errore imputabile alla sola ingenuità della donna.