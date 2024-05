Lotteria, la realtà supera la fantasia: ricchi in poche ore

Lotteria, basta solo una manciata di ore per diventare ricchi: se ancora non lo sapevi, è tempo che tu lo scopra.

La fantasia ci porta, alle volte, ad immaginare cose dell’altro mondo. Cose che non potrebbero mai e poi mai succedere, neppure fra un milione di anni. Non sempre, però. La storia che stiamo per raccontarvi rivela, come scoprirete a breve, che talvolta la realtà può addirittura superare l’immaginazione. Riservarci delle sorprese cui non avremmo pensato neanche nelle nostre fantasie più recondite.

Siamo in Inghilterra, a Swanage, praticamente sulle sponde del canale della Manica. Qui vive la famiglia Smith, le cui mirabolanti vicende hanno fatto, per il motivo che comprenderete fra poco, il giro del mondo. La loro storia risale a qualche anno fa, ma è talmente pazzesca che vale la pena raccontarla. Perché dimostra, per l’appunto, che la realtà a volte arriva, inaspettatamente, laddove neppure la fantasia oserebbe spingersi.

Tutto ha avuto inizio il giorno di Natale. La famiglia si era messa in tiro ed era partita alla volta della città di Poole, dove viveva il solo figlio che aveva già lasciato il nido familiare, ovvero Will. L’atmosfera era gioiosa, rilassata, divertente, tanto è vero che lui e il fratello Aaron avevano deciso, all’improvviso, di scattare alcune foto. Non dei teneri quadretti familiari, ma degli scatti acchiappa-clic da postare sui social network, per scoprire se qualcuno ci sarebbe cascato o meno.

Ben vestiti dalla testa ai piedi, si sono recati in giardino e hanno iniziato a posare per delle foto esilaranti e a fingere di aver vinto alla Lotteria. Uno dei fratelli ha addirittura aperto dello champagne per celebrare la finta occasione, nella speranza che gli scatti social sembrassero ancor più realistici. E poco importa se lo fossero o meno, perché la parte più interessante di questa storia che giunge dall’Inghilterra deve ancora arrivare.

Lotteria, 24 ore dopo è successo per davvero

L’indomani, finita la festa, ognuno è tornato a casa propria. Quella sera c’era l’estrazione del Powerball, una sorta di Superenalotto in pratica; Aaron, come sempre, aveva giocato i suoi numeri e attendeva, con una certa impazienza, di scoprire quale combinazione fosse stata estratta nel corso del consueto appuntamento serale.

Numero dopo numero, si è reso conto che stava accadendo esattamente quello che aveva finto qualche ora prima. “È stato uno shock enorme, non potevo crederci. Ho dovuto verificarlo almeno 10 volte. Io e Becky abbiamo urlato e ballato un po’ quando ci siamo resi conto di aver vinto”, ha poi raccontato ai funzionari della Lotteria il ragazzo, che aveva giocato la sua combinazione vincente il giorno della Vigilia di Natale, all’ultimo minuto, presso il Martin’s Newsagents di Swanage.

Ha vinto 1 milione di sterline e ha deciso di condividere il denaro, giustamente, con la sua famiglia. “Ha sempre detto che sarebbe diventato milionario”, ha spiegato il fratello Will, felice che Aaron abbia finalmente realizzato il sogno di una vita.