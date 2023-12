Gratta e Vinci, resta disoccupato ma trova il tesoro: vincita super

Gratta e Vinci, resta disoccupato ma può guardare con un certo ottimismo al futuro. Ecco il colpaccio che gli farà cambiare vita. Vincita incredibile

Una storia incredibile. Una di quelle che ti fanno sorridere e che ti fanno provare un poco meno gelosia. Perché alcune volte, la Dea Bendata, decide di vederci benissimo e di regalare una bella somma, di quelle che ti cambiano la vita, a chi ne ha davvero bisogno. Ed è proprio questo il caso, nella storia raccontata da Agimeg.it.

Il fatto è successo ad Aprilia, comune in provincia di Latina, che ha regalato una vincita incredibile ad un uomo: giovedì 7 dicembre, entrato in un bar, Da Nando in via Carducci, ha deciso di comprare un biglietto della serie Il Miliardario, quello più amato dagli italiani. Il signore in questione ha deciso di investire cinque euro per magari chissà, vincere una cifra che gli sarebbe servita nella vita di tutti i giorni. Invece, oltre a vincere una somma che gli permette di guardare al futuro con un certo ottimismo, ha fatto realmente il colpo grosso. Quello che la vita te la stravolge.

Gratta e Vinci, il colpo è clamoroso

Sì, perché in quel biglietto c’erano nascosti 500mila euro. La vincita massima per un tagliando di 5 euro. E l’uomo, a quanto si apprende, in questo momento è anche disoccupato. Quindi una gioia enorme che come detto ti fa sorridere e non solo dire “che fortuna” anche se, onestamente, tutti noi utilizzeremo un altro termine che qui, per ovvi motivi, non possiamo usare.

Un colpo incredibile e, il sito in questione, spiega anche che l’uomo si era fermato solamente per prendere un caffè. Poi avrebbe deciso di acquistare quel tagliando, magari chissà, spinto anche da una vocina interiore che gli diceva che sarebbe stato quello giusto. Forse è andata così, e forse nemmeno lui si aspettava di grattare il jackpot massimo, quello che permette di sognare. Un colpo di fortuna importante e onestamente siamo felici per lui!