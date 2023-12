Manchester United-Bayern Monaco, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Manchester United-Bayern Monaco è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

Il Manchester United rischia una clamorosa eliminazione dalla Champions League già dopo la fase a gironi. Sarebbe l’ennesimo fallimento per un club che nelle ultime stagioni, nonostante non abbia badato a spese sul mercato, continua a non imbroccarne una.

Fatto sta che, in un girone che al momento del sorteggio di Nyon sembrava abbordabile, i Red Devils sono riusciti a complicarsi la vita. Ed ora potrebbe anche non bastare una vittoria contro il Bayern Monaco già qualificato (e già sicuro di passare come primo) nell’ultima giornata della fase a gruppi. Dopo i primi cinque turni, infatti, la squadra di Erik ten Hag è ultima in classifica con soli 4 punti. Copenaghen e Galatasaray, che contemporaneamente si affronteranno al Parken Stadion, ne hanno uno in più. Ciò significa che in caso di vittoria di una delle due, Bruno Fernandes e compagni sarebbero eliminati. Ecco perché, oltre a battere i bavaresi, lo United deve sperare in pareggio tra danesi e turchi. Bisogna però ragionare anche in ottica terzo posto: mancare anche quello sarebbe davvero grave. Se il Manchester United arrivasse a pari punti con il Galatasaray finirebbe ultimo a causa degli scontri diretti. Con il Copenaghen invece servirà contare i gol complessivi segnati nel girone, vista la totale parità in scontri diretti e differenza reti.

United, vincere e sperare

United spalle al muro, dunque. E la vittoria non è affatto scontata. Già, perché i bavaresi solitamente concedono poco anche se non hanno nulla da perdere. Il passato insegna.

Dopo aver fallito la possibilità di chiudere a punteggio pieno il girone per il terzo anno di fila in seguito al pareggio di due settimane fa con il Copenaghen (0-0), il Bayern Monaco vorrà fare bella figura a Manchester, soprattutto dopo la pesantissima sconfitta subita nell’ultimo fine settimana a Francoforte (5-1), rimediando il terzo k.o. stagionale dopo quello con il Lipsia in Supercoppa e con il piccolo Saarbrucken in Coppa di Germania. Una brutta battuta d’arresto che complica la rincorsa degli uomini di Thomas Tuchel verso la vetta, sempre occupata dal Bayer Leverkusen. Un weekend da dimenticare anche per i Red Devils, umiliati ad Old Trafford dal Bournemouth (0-3): la panchina di ten Hag vacilla sempre di più. Il tecnico olandese contro il Bayern dovrà fare a meno di Eriksen, Casemiro, Lisandro Martinez e Malacia, Tuchel invece dovrebbe schierare la formazione titolare.

Come vedere Manchester United-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra Manchester United e Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Old Trafford di Manchester, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Manchester United-Bayern Monaco è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Lo scorso settembre a spuntarla fu il Bayern Monaco 4-3 ed anche stavolta si preannuncia una gara movimentata. Il Manchester United in coppa ha subito la bellezza di 14 gol in 5 partite e difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata contro un Bayern Monaco che non andrà in Inghilterra in ciabatte, nonostante sia già sicuro di qualificazione e primo posto. Immaginiamo un secondo tempo più prolifico rispetto al primo: nella ripresa, per forza di cose, i Red Devils dovranno sbilanciare e tentare il tutto per tutto. Un pareggio non è da escludere in un match in cui le reti complessive potrebbero essere almeno quattro.

Le probabili formazioni di Manchester United-Bayern Monaco

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Reguilón; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Højlund.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2