Sinner, selfie e proposta indecente: stai attenta, Maria

Sinner, il selfie è circolato sul web creando un po’ di scompiglio: una certa brunetta lo ha invitato a nozze.

Un lustro. Tanto è trascorso da quando, dopo una carriera brillante e ricca di soddisfazioni, ha deciso di attaccare la racchetta al chiodo e di uscire di scena. Cosa che ha fatto solo parzialmente, per fortuna, visto e considerato che ovunque si parli o si giochi a tennis lei è sempre in prima, primissima, linea.

Perché certi amori non finiscono mai e lo sa bene Roberta Vinci, la cui passione per lo sport che ha fatto di lei una grande non si è mai sopita. Così come non si è sopito l’affetto che i tifosi italiani nutrono nei suoi confronti, essendo lei una vera e propria icona del tennis azzurro. Pensate, è la sola campionessa nostrana ad aver vinto almeno un torneo su tutte le superfici di gioco. L’erba, il cemento e la terra rossa non hanno segreti per lei e non ci stupisce affatto, quindi, che sia riuscita a collezionare la bellezza di 10 titoli nel corso della sua luminosissima carriera.

Lo stesso numero di titoli, guarda caso, che ha fin qui conquistato il nostro Jannik Sinner. La sua collezione è certamente destinata ad aumentare, avendo lui solo 22 anni, ma è curioso che al momento abbia in tasca lo stesso identico “quantitativo” di trofei esposti nella bacheca della Vinci. E in quella di Adriano Panatta, del quale ha eguagliato il record proprio qualche settimana fa.

Sinner, un invito che non si può rifiutare

Ma c’è un’altra cosa che sembrerebbe legare, al di là di questo, Roberta e Jannik. Uno scatto, circolato sui social nelle scorse ore, che sembrerebbe testimoniare l’esistenza di “qualcosa” fra i due.

Non ci riferiamo a nulla di romantico, naturalmente. Parliamo di qualcosa di ancor più grande dell’amore, ossia la stima e il rispetto. L’altoatesino nutre grande ammirazione nei confronti dell’ex numero 7 del ranking Wta e la Vinci, allo stesso modo, è fiera del fatto che l’Italia sia così ben rappresentata da un campione del suo calibro. Ne è talmente fiera da avergli fatto, nelle scorse ore, una vera e propria proposta indecente.

L’indimenticabile campionessa, ritiratasi nel maggio 2018, ha postato su Instagram un selfie insieme a Jannik, scattato probabilmente in occasione dei SuperTennis Awards. “Misto in Australia?”, ha poi scritto con l’editor all’interno della foto, alludendo al suo desiderio di giocare il doppio misto in coppia con il tennista del momento. E quanti, come lei, inclusa la fidanzata Maria Braccini, farebbero carte false pur di vederli condividere il campo?