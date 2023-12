Copenaghen-Galatasaray, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Copenaghen-Galatasaray è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

Chi vince va agli ottavi. Un pareggio invece potrebbe essere rischioso per entrambe. Perché in caso di vittoria del Manchester United contro il Bayern Monaco, Copenaghen e Galatasaray verrebbero scavalcate dai Red Devils. Verdetti ancora (quasi) tutti da sancire nel gruppo A, ad esclusione del primo posto, che è ormai di proprietà del Bayern Monaco.

La classifica, ad un turno dalla fine della fase a gironi, dice questo: Bayern a quota 13 punti – primo e già qualificato agli ottavi – Copenaghen e Galatasaray a quota 5, Manchester United fermo a 4. Nella gara d’andata danesi e turchi pareggiarono 2-2. Questo significa che in caso di pareggio la discriminante da prendere in considerazione sarebbe la differenza reti (per ora sono in vantaggio i danesi, -1 contro -2). Sia gli uomini di Jacob Neestrup che quelli di Okan Buruk difficilmente si risparmieranno nel match del Parken, consapevoli che un pari può farle fuori. Nell’ultimo periodo il Copenaghen ha fatto meglio in Champions League che in Superligaen, dove in seguito alle due sconfitte di fila contro Viborg e Aarhus è scivolato in terza posizione dietro a Midtjylland e Brondby. In coppa invece due settimane fa aveva strappato un preziosissimo punto in casa del Bayern Monaco (0-0), altro risultato degno di nota dopo la clamorosa vittoria in rimonta (4-3) ai danni dei Red Devils.

Un pareggio potrebbe far fuori entrambe

Dopo qualche battuta d’arresto il Galatasaray ha ricominciato a macinare vittorie anche in patria (tre di fila dopo la sconfitta di Hatay). Ed ora i tifosi giallorossi sognano il pass per la fase ad eliminazione diretta, alla quale la loro squadra non partecipa da 10 anni.

Icardi e compagni nell’ultima gara di coppa avevano riacciuffato il Manchester United dopo essere finiti sotto di due gol ad inizio ripresa: decisivi i gol di Ziyech e Akturkoglu, realizzati nel giro di pochi minuti (3-3). Un pareggio che ha il sapore di una vittoria, più o meno come quella che il Galatasary riuscì a conquistare lo scorso ottobre ad Old Trafford. Buruk potrà schierare la miglior formazione possibile: Icardi, ancora in gol domenica scorsa contro l’Adana Demirspor, verrà supportato da Ziyech, Akturkoglu e Zaha. Qualche defezione invece si registra in casa Copenaghen: assenti Khocholava, Meling e Clem.

Come vedere Copenaghen-Galatasaray in diretta tv e streaming

La sfida tra Copenaghen e Galatasaray è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Parken Stadion di Copenaghen, in Danimarca. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Copenaghen-Galatasaray è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Né Copenaghen né Galatasaray faranno calcoli, consapevoli che il pari è un risultato che non serve a nessuno. Pronostico più aperto che mai, dunque, in una sfida che potrebbe regalare non poche emozioni: ci aspettiamo almeno un gol per parte nel match del Parken Stadion. I turchi dovrebbero in ogni caso riuscire ad evitare la sconfitta in uno degli stadi più importanti della loro storia. Nel 2000 proprio nella capitale danese vinsero il loro primo titolo continentale, la Coppa Uefa, battendo l’Arsenal nella finalissima.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Galatasaray

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, Boilesen, Diks; Diogo Gonçalves, Falk, Lerager; Elyounoussi, Claesson, Achouri.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Nelsson, Bardakçı, Angeliño; Ndombélé, Torreira; Ziyech, Aktürkoğlu, Zaha; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3