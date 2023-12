Gratta e vinci, bastava chiedere: recensione a 5 stelle

Gratta e vinci, va a lui il premio destinato all’impiegato del mese: tutti vorrebbero incontrarne uno così generoso.

Le recensioni, al giorno d’oggi, possono essere una vera e propria piaga. Si sceglie in che hotel soggiornare e in che ristorante cenare sulla base di esse, sebbene non sempre, ahinoi, siano attendibili al 100%.

Quella di Ricardo Vasquez, però, lo sarà: la sua esperienza in quel negozio è stata talmente positiva che, pur volendo, non potrebbe davvero dare meno di 5 stelle all’impiegato che l’ha servito in quello che era solo apparentemente un giorno qualunque. Non sapeva ancora, questo fortunello del Kentucky, che tutta la sua vita sarebbe radicalmente cambiata nel giro di pochi minuti. Si era fermato allo Speedway che c’è lungo Winchester Road, a Lexington, e aveva deciso di acquistare un Gratta e vinci.

Si era avvicinato al bancone e aveva espressamente detto all’uomo che si apprestava a servirlo di volere un biglietto vincente. La scelta della persona al di là del bancone era ricaduta, così, su un biglietto dell’amatissima serie Pink Diamond, molto in voga al di là dell’Oceano. Glielo ha passato, ha riscosso quanto il cliente gli doveva per quell’acquisto ed entrambi sono tornati alle loro rispettive vite come se nulla fosse. Non sapendo che, invece, sarebbero in qualche modo rimasti “legati” l’uno all’altro per il resto dei loro giorni.

Gratta e vinci, l’impiegato gli serve il premio su un piatto d’argento

Vasquez aveva deciso di grattare il biglietto in macchina e aveva subito scoperto che sotto quella patina argentata c’era, in effetti, un premio. Lì per lì ha pensato che si trattasse di 100 dollari, ma poi si è reso conto che di zeri, in quella sezione del tagliando, ce n’erano ben più di 2.

L’uomo del Kentucky aveva vinto non 100 dollari, ma 100mila, grazie al simbolo della candela comparso come per magia sul suo biglietto e abbinato, appunto, a quella cifra. “Non potevo crederci”, ha raccontato ai funzionari della Lotteria, ai quali ha poi confessato la curiosa richiesta avanzata da Speedway all’impiegato che lo aveva servito.

Non gli resta, ora, che spendere il suo denaro come meglio crede. Salderà il prestito residuo della sua automobili e metterà a posto la sua situazione finanziaria. E poi, chissà, magari farà di nuovo un salto da Speedway per offrire un caffè all’uomo che lo ha reso ricco. E che avrà ricevuto, questo è poco ma sicuro, la recensione a cinque stelle più entusiasta della storia di Tripadvisor.