Champions League, partite 12 dicembre: la guida alle classifiche

Champions League, ecco tutte le combinazione per le partite del 12 dicembre. La guida alle classifiche e quello che potrebbe succedere

Domani sera, martedì 12 dicembre, torna in campo la Champions League per l’ultima giornata dei gironi. E ci sono ancora molte squadre che cercano il passaggio del turno o che si giocano il primo e il secondo posto. Senza dimenticare, infine, che anche le terze rimarranno in gioco, “retrocedendo”, però, in Europa League.

All’appello mancano 4 squadre, visto che dodici hanno già staccato il pass: Bayern Monaco, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Manchester City, Lipsia, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Barcellona, Arsenal e Psv. Queste, come detto, sono già sicure che nel 2024 giocheranno la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea che inizierà con gli ottavi. Ora, però, concentriamoci su quelle che sono le partite di martedì che ancora devono e possono dire qualcosa.

Champions League, ecco tutte le combinazioni di martedì 12 dicembre

Alle 18:45, per il girone B, c’è Lens-Siviglia. Gli ospiti, per sperare di prendersi la qualificazione all’Europa League, devono vincere a tutti i costi. All’andata è finita 1-1, quindi qualunque affermazione degli spagnoli permetterebbe di andare almeno nella coppa che hanno vinto lo scoro anno. Arsenal come detto primo, che gioca contro il Psv. Qui sono sicure di andare avanti entrambe.

Nel girone A, invece, ci si gioca tutto. Il Bayern Monaco è primo, e giocherà contro il Manchester United che è ultimo con 4 punti. Copenaghen e Galatasaray, invece, di punti ne hanno 5: chi vince va avanti, in ogni caso. Mentre lo United, battendo i bavaresi, deve sperare in un pari – per continuare in Champions – oppure che una delle due perda per l’Europa League.

Nel girone dell’Inter la Real Sociedad si gioca il primo posto appunto con i nerazzurri. Sfida decisiva a San Siro sotto questo aspetto. Mentre al Salisburgo basta il pari per andare in Europa League nella gara interna contro il Benfica. Anzi, i padroni di casa potrebbero anche perdere con un gol di scarto per passare il turno.

Infine c’è il gruppo del Napoli: agli azzurri basta un punto per l’aritmetica e, anche in questo caso, una sconfitta con un gol di scarto potrebbe bastare per il secondo posto e raggiungere il Real Madrid. Nell’altro match, quello tra Union e Real Mabdrid, i tedeschi devono vincere e sperare che il Braga non faccia lo stesso per piazzare il ribaltone in classifica e continuare a giocare in Europa anche il prossimo anno.