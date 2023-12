Champions League, sorteggio ottavi di finale: tutto quello che c’è da sapere

Champions League, tra martedì e mercoledì si chiude la prima fase, quella a gironi, della massima competizione europea. Tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio

Tra martedì e mercoledì si chiude la prima fase della Champions League, quella dei gironi, e ci sono molte squadre che devono cercare negli ultimi novanta minuti di conquistare l’accesso agli appuntamenti a eliminazione diretta. Altrettante, invece, hanno già staccato il pass.

Restando alle italiane, Inter e Lazio sono già sicure di andare avanti ed entrambe, rispettivamente a San Siro contro la Real Sociedad e a Madrid contro l’Atletico, si giocheranno il primo posto nel girone, quello che permette di essere testa di serie nel sorteggio degli ottavi. Ha buone possibilità di andare avanti il Napoli di Mazzarri, che si potrebbe concedere il lusso anche di perdere contro il Braga al Maradona per andare avanti, mentre il Milan è a serio rischio eliminazione: deve battere il Newcastle in Inghilterra e sperare che il Psg non faccia il colpo contro il Borussia Dortmund in Germania. Insomma, i rossoneri non sono proprio padroni del proprio destino. Dopo questa due giorni ricca di emozioni, ci sarà il sorteggio. E andiamo a scoprire date, orari, e tutto il resto.

Champions League, tutto quello che c’è da sapere

Le prime del girone ovviamente saranno sorteggiate con quelle che chiuderanno seconde, e ci sarà anche la possibilità di giocare il secondo match in casa per chi ha fatto meglio durante il raggruppamento. Non valgono i gol in trasferta, lo sappiamo, ma un minimo vantaggio lo dà sicuramente.

Non ci possono essere derby – quindi nessun incrocio possibile tra le italiane, cosa che invece potrebbe succedere ai quarti e lo scorso anno con Napoli-Milan è successo – e non si potranno nemmeno affrontare squadre che hanno già giocato nello stesso girone. Come al al solito. Il sorteggio è in programma lunedì 18 dicembre alle 12, e sarà trasmesso in diretta sul sito della Uefa. Infine, ecco le date degli ottavi di finale: Andata: 13/14/20/21 febbraio 2024 : Ritorno: 5/6/12/13 marzo 2024. La finale quest’anno si giocherà a Londra, A Wembley.