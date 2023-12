Union Berlino-Real Madrid, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Union Berlino-Real Madrid è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Real Madrid sicuro del primo posto. Union Berlino che invece spera in una qualificazione alla prossima Europa League. Insomma, sotto il profilo delle motivazioni non dovrebbe esserci partita. E questo potrebbe essere davvero il risultato “clamoroso” dell’ultimo turno di questa fase a gironi della Champions League.

Allora, ricapitoliamo, soprattutto la situazione dei tedeschi. Al momento Bonucci e compagni occupano l’ultimo posto nel proprio girone con due punti. Il Braga – che andrà a giocare a Napoli – invece è terzo con quattro. Siccome l’altra sfida del raggruppamento è decisiva – gli azzurri di Mazzarri devono vincere per essere sicuri del primo posto, ma potrebbero anche pareggiare – l’Union Berlino spera di avere delle possibilità per continuare la propria campagna europea in questa stagione. E come? Battendo il Real Madrid e sperando pure che il Napoli faccia il proprio dovere.

Ora, Ancelotti è uno che non ha mai regalato nulla a nessuno nel corso della sua lunga e vincente carriera, però come detto prima, con un primo posto sicuro e con una lotta nella Liga che si sta facendo complicata dopo la vittoria del Girona contro il Barcellona, allora il pensiero dei Blancos in questo momento potrebbe essere davvero al campionato e non ad una partita che, per gli spagnoli, non ha nessun valore. E allora eccolo che quel “clamoroso” si potrebbe materializzare in Germania.

Come vedere Union Berlino-Real Madrid in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Union Berlino-Real Madrid è in programma martedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Napoli-Union Berlino è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

In una gara che in ogni caso un gol per squadra lo dovrebbe regalare, è abbastanza semplice pensare che le motivazioni potrebbero fare la differenza. Sfida che l’Union Berlino potrebbe riuscire a vincere per sperare di conseguenza anche ad una vittoria del Napoli che permetterebbe ai tedeschi di andare in Europa League. Sì, ci potrebbe proprio stare.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Real Madrid

UNION BERLINO (4-5-1): Ronnow; Juranovic, Knoche, Leite, Roussillon; Volland, Tousart, Khedira, Laidouni, Gosens; Behrens.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Ceballos, Modric; Diaz; Rodrygo, Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1