Werder Brema-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Werder Brema-Lipsia è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Sarà la sfida del Weserstadion ad aprire l’ultima giornata di Bundesliga del 2023 prima della lunga pausa invernale. Nel penultimo turno del girone d’andata del massimo campionato tedesco si affrontano i padroni di casa del Werder Brema e il Lipsia, quest’ultimo reduce da un altro successo importante contro l’Hoffenheim (3-1).

Seconda vittoria consecutiva per i Roten Bullen dopo quella con il Borussia Dortmund, che gli ha permesso di avvicinarsi sensibilmente al Bayern Monaco secondo in classifica (i bavaresi, tuttavia, devono recuperare la partita con l’Union Berlino, rinviata a causa della troppa neve). I bavaresi e il Bayer Leverkusen capolista continuano a correre, ma è proprio il Lipsia la squadra che al momento sembra potersi inserire in questa corsa a due. Il Dortmund, ad inizio stagione considerato il rivale più credibile per gli uomini di Thomas Tuchel campioni in carica, è sempre più lontano. Fermato anche dall’Augsburg per adesso è a -6 dai biancorossi di Marco Rose, che in caso di vittoria a Brema potrebbero ulteriormente allungare. Lipsia dunque a caccia della quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Quella con gli svizzeri dello Young Boys nella settimana scorsa non è servita ad evitare il secondo posto in un girone dominato dal Manchester City.

Quattro vittorie di fila per il Lipsia

Negli ottavi di finale della massima competizione continentale l’avversario dei Roten Bullen sarà il Real Madrid di Ancelotti: andata a Lipsia a febbraio, ritorno a marzo in Spagna.

Il Werder Brema ha obiettivi diversi rispetto al suo prossimo avversario ed è reduce dal 2-2 di Monchengladbach. Un buon pareggio su un campo notoriamente difficile e contro una squadra in crescita come quella di Seoane. Ribaltati da una doppietta del talentino del Borussia Reitz dopo aver trovato quasi subito il vantaggio con Santos Borré, i biancoverdi di Ole Werner sono riusciti a trovare il gol del pareggio (definitivo) ad un quarto d’ora dalla fine con il bomber Ducksch, al suo settimo centro in campionato.

Come vedere Werder Brema-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida tra Werder Brema e Lipsia è in programma martedì alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si può dare fiducia ad un Lipsia che sembra crescere partita dopo partita e che vuole chiudere al meglio il 2023. I Roten Bullen peraltro non perdono con il Werder Brema dal 2019 e negli ultimi sette precedenti hanno sempre avuto la meglio contro i biancoverdi. La striscia dovrebbe allungarsi al termine di una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Lipsia

WERDER BREMA (3-1-4-2): Zetterer; Veljković, Stark, Jung; Stage; Weiser, Schmid, Bittencourt, Deman; Borré, Ducksch.

LIPSIA (4-3-1-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Baumgartner, Schlager, Kampl; Xavi Simons; Openda, Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3