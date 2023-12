Granada-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Granada-Siviglia è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il momento è davvero difficile per il Siviglia: fuori dall’Europa e come è successo troppo spesso negli ultimi anni in lotta per la salvezza in Liga. La squadra andalusa, che ricordiamo ha vinto l’Europa League in quella finale incredibile contro la Roma, sarebbe salva, ad oggi, solamente per la differenza reti migliore rispetto al Celta Vigo. Adesso è arrivato il momento di invertire la propria marcia.

Mica facile, perché il Siviglia sta mostrando di avere delle enormi problematiche tecniche e fisiche: la sconfitta tre a zero in casa contro il Getafe di sabato scorso ha confermato tutto questo. E adesso c’è il Granada, squadra con 8 punti in classifica, penultima, che sogna il colpo per avvicinarsi alla salvezza. Diciamo che in una situazione di classifica diversa, ma soprattutto in un momento diverso, in campo non ci sarebbe partita. La rosa ospite è stata costruita – e ci sono gli uomini per farlo – per cercare di arrivare almeno tra le prime quattro. E allora serve qualcosa in più sotto l’aspetto mentale, serve un Siviglia pronto ad azzannare il match per cercare il colpo esterno. Ci riuscirà? Noi abbiamo la netta sensazione che sia arrivato il momento della svolta per gli andalusi, che hanno le carte in regola per prendersi vittoria e tre punti.

Come vedere Granada-Siviglia in diretta tv e streaming

Granada-Siviglia, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Se non ora, quando? Contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza, il Siviglia deve riuscire a tutti i costi a prendersi vittoria e tre punti. E noi siamo convinti che alla fine ci dovrebbe riuscire. Sì, tutto apparecchiato per il colpo esterno.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Granada-Siviglia

GRANADA (4-2-3-1): Ferreira; Sanchez, Miquel, Torrente, Neva; Gumbau, Ruiz; Uzuni, Villar, Zaragoza; Boye.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrovic; Juanlu, Gudelj, Ramos, Pedrosa; Sow, Soumare, Rakitic; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2