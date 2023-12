Atletico Madrid-Getafe, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Getafe è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Da oggi in poi l’Atletico Madrid di Simeone avrà uno spettatore interessato in più. Forse anche più di uno. Sì, i tifosi dell’Inter, dopo il sorteggio di Champions League contro la formazione del Cholo, cercheranno di capire quali sono i punti deboli degli spagnoli in vista degli ottavi di finale. E anche Inzaghi insieme al suo staff tecnico inizierà a guardare e gare dei Colchoneros.

Che arrivano a questo appuntamento contro il Getafe in casa dopo aver perso contro il Bilbao (magari si potrebbe chiedere qualche consiglio a Valverde) e facendosi prendere tre punti proprio dai baschi nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions. Certo, i madrileni hanno una partita in meno rispetto alle altre quindi potrebbero allungare, però la sconfitta c’è stata e anche abbastanza netta. L’occasione quindi è importante assai contro un Getafe che, comunque, sta attraversando un ottimo momento di forma.

Gli ospiti infatti sono ottavi in classifica, a pochi punti dalla zona Europa, e hanno piazzato un filotto di 4 vittorie nelle ultime 5 uscite. L’ultima affermazione in trasferta sul campo del Siviglia per tre a zero che rende l’idea di come il Getafe stia davvero volando. Possibile altro stop per l’Atletico? No, non la pensiamo in questo modo.

Come vedere Atletico Madrid-Getafe in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Getafe, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Nonostante il Getafe sia in questo momento una delle squadre più in forma del campionato spagnolo, l’Atletico Madrid dovrebbe prendersi vittoria e tre punti in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Getafe

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata.

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Dakonam, Duarte, Alvarez; Greenwood, Maksimovic, Milla, Mata; Mayoral, Latasa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1