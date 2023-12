Rayo Vallecano-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Rayo Vallecano-Valencia è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Venti punti in classifica sia per il Rayo Vallecano che per il Valencia. Che sono due formazioni tranquille che, arrivati a questo momento della stagione, hanno come obiettivo quello di togliersi un buon numero di soddisfazioni da qui alla fine del campionato. Troppo distanti da quelle che stanno davanti per pensare ad un piazzamento europeo, abbastanza tranquille rispetto a quelle che sono dietro e che si giocano la salvezza nel massimo campionato spagnolo.

Ovvio che non essendo nemmeno al giro di boa potrebbe succedere di tutto, ma non è questo proprio il target di queste due formazioni che hanno capito di non poter competere con le più forti. E allora testa libera da ogni pensiero e divertimento, anche se la stagione ormai sembra essere indirizzata. E a dire la verità questo per il Valencia è un bene, visto che lo scorso anno la squadra si è giocata fino alla fine la permanenza nella Liga. Meglio essere sereni così, quindi.

Allora, pronostico? Beh, andando a vedere l’andamento nell’ultimo periodo delle due formazioni, tutto si può affermare tranne che stiano andando così bene da poter pensare che una delle due possa vincere. In questo match è altamente probabile che alla fine venga fuori un pareggio.

Come vedere Rayo Vallecano-Valencia in diretta tv e streaming

Rayo Vallecano-Valencia, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma martedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sì, gara da pareggio che poi, negli ultimi cinque incroci, è il risultato che è venuto fuori maggiormente (3 volte). Sfida anche da almeno una rete per squadra. Questa cosa è successa quattro volte nelle ultime cinque sfide.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Valencia

RAYO VALLECANO (4-3-1-2): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia; Nteka, Camello.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Paulista, Mosquera, Vazquez; F Perez, Guillamon, Guerra, Pepelu, D Lopez; Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1