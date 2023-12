Bundesliga, pronostici quindicesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Borussia Dortmund è scivolato a -11 dalla vetta ed è atteso da una trasferta ostica come quella di Augsburg: notizie e pronostici.

Non è sbagliato definire deludente il cammino del Borussia Dortmund dopo i primi 14 turni di Bundesliga. I gialloneri, che nella passata stagione sono stati ad un tanto così dal rovesciare la “dittatura” del Bayern Monaco dopo oltre dieci anni, in campionato arrancano e sembrano già fuori dalla corsa all’ambito Meisterschale.

Sì, la squadra di Edin Terzic finora ha mostrato due facce. Strepitosa in Champions League, dove in settimana ha difeso il primo posto nel cosiddetto gruppo di ferro respingendo l’assalto del Psg, e troppo altalenante nei propri confini. Quando mancano poche giornate al giro di boa, infatti, i gialloneri si ritrovano al quinto posto e addirittura a -11 dalla vetta occupata dal Bayer Leverkusen. Dolorosa la sconfitta di sabato scorso nello scontro diretto con il Lipsia (2-3), che si è portato via tre punti pesanti dal Signal Iduna Park, staccando lo stesso Borussia in classifica.

Diventa così un appuntamento da non fallire quello con l’Augsburg. I bavaresi non stanno facendo affatto male, attualmente sono noni in classifica e vogliono voltare pagina dopo l’inattesa sconfitta con il Werder Brema di una settimana fa che ha messo fine ad una lunga striscia positiva. Ma il Borussia Dortmund non può più perdere punti per strada se vuole tornare a lottare per il titolo: è probabile che Terzic e i suoi si riscatteranno in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Un altro match interessante del menù che propone il programma delle 15:30 è la sfida tra Mainz e Heidenheim, un vero e proprio scontro salvezza.

Nonostante l’esonero di Svensson il Mainz giace ancora al penultimo in classifica ma nelle ultime quattro partite ha incassato una sola sconfitta. Si può dare fiducia ai biancorossi contro una squadra, l’Heidenheim, che pur essendo fuori dalla zona rossa deve fare i conti con il peggior rendimento esterno del torneo.

L’Union Berlino in settimana si è arreso 2-3 al Real Madrid in Champions League: niente retrocessione in Europa League per i capitolini, ultimi nel girone del Napoli. Sabato scorso però la squadra in cui milita Leonardo Bonucci era tornata a vincere in campionato mettendo fine ad un digiuno di 17 partite grazie al 3-1 rifilato al Borussia Monchengladbach. Si profila una gara equilibrata nella trasferta di Bochum, da almeno un gol per parte. Non è scontata infine la vittoria del Wolfsburg contro il fanalino di coda Darmstadt: i biancoverdi sono infatti reduci da tre sconfitte di fila ed in trasferta hanno vinto solo in un’occasione. Dovrebbero ad ogni modo riuscire a portare via almeno un punto dalla sfida con i Lilien di Thomas Lieberknecht.

Bundesliga: possibili vincenti

Mainz (in Mainz-Heidenheim)

Wolfsburg o pareggio (in Darmstadt-Wolfsburg)

Borussia Dortmund (in Augsburg-Borussia Dortmund)

Le partite da almeno un gol per squadra

Augsburg-Borussia Dortmund

Bochum-Union Berlino

Bundesliga: la partita da almeno tre gol complessivi

Augsburg-Borussia Dortmund