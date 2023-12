Ascoli-Catanzaro e Cosenza-Parma, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Catanzaro e Cosenza-Parma sono valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La classifica ci dice che il Catanzaro, in trasferta contro l’Ascoli, non dovrebbe avere problemi a vincere la partita. Ma la classifica è una cosa, il campo poi è un altro. E tra gli ospiti mancherà Iemmello, il bomber della squadra di Vivarini e vero trascinatore di questo inizio di stagione. Ed è un’assenza pesantissima per la formazione ospite.

L’Ascoli, dal proprio canto, ha un esagerato bisogno di punti: i bianconeri in questo momento occupano il penultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione diretta. Anche se gli ipotetici playout sono lì, ad un solo punto. Ma bisogna conquistarli. Ora, pensare che i padroni di casa possano riuscire a vincere contro una squadra che viene da tre vittorie di fila in campionato – con in mezzo il colpo grosso sul campo del Palermo – ci pare difficile. Ma non scarteremmo del tutto l’ipotesi un pareggio. La capolista Parma invece, che ha dimostrato contro i rosanero di Corini la scorsa settimana di avere una forza fisica e mentale superiore a tutte le altre, rende visita al Cosenza che non solo deve vincere per la propria classifica, ma anche per salvare la panchina a Caserta che, perdendo, potrebbe essere messo alla porta proprio prima di Natale non mangiando il panettone. In campo però ci vanno due formazioni che hanno qualità tecniche assai differenti e una vittoria del Parma ci potrebbe stare. Così Pecchia rimarrebbe solo in testa al campionato di Serie B.

Come vedere Ascoli-Catanzaro e Cosenza-Parma in diretta tv e in streaming

Ascoli-Catanzaro e Cosenza-Parma sono in programma sabato 16 dicembre alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Catanzaro

L’Ascoli difficilmente vincerà la partita, ma contro un Catanzaro senza Iemmello potrebbe strappare un punto. Occhio però, perché la squadra di Vivarini ha le carte in regola per riuscire pure nel colpaccio esterno. Ma l’X è il risultato più probabile.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Botteghin, Bellusci, Quaranta, Falzerano; Gnahoré, Di Tacchio, Masini; Falasco, Rodriguez, Mendes.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pompetti, Vendeputte; Ambrosino, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1