Borussia Dortmund-Lipsia è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Il piatto forte della quattordicesima giornata di Bundesliga è la sfida del Signal Iduna Park tra il Borussia Dortmund e il Lipsia, le due squadre che in teoria dovrebbero dar filo da torcere al favoritissimo Bayern Monaco nella lotta per lo Schale. Tuttavia, quando mancano pochi turni al giro di boa entrambe sono attardate, nei confronti dei bavaresi ma soprattutto nei confronti del Bayer Leverkusen capolista: per ora, infatti, è corsa a due.

Il Borussia Dortmund ha 25 punti, addirittura 10 in meno della prima ed è solamente quinto in classifica. Non sorridono neppure i Roten Bullen, che sono quarti ma hanno un solo punto in più dei gialloneri. La squadra di Edin Terzic finora ha fatto meglio in Champions League, dove nel girone più difficile (con Psg, Milan e Newcastle) ha conquistato la qualificazione con un turno d’anticipo. In patria invece sta continuando a balbettare. In settimana il Borussia ha perso per la seconda volta nel giro di un mese contro lo Stoccarda: la sconfitta di mercoledì è costata l’eliminazione dalla Coppa di Germania ed è stata ancora più netta (2-0) di quella di campionato, terminata 2-1 per gli Svevi di Sebastian Hoeness.

Tante assenze in casa Borussia

Emre Can e compagni hanno probabilmente pagato lo sforzo profuso domenica nel match con il Bayer Leverkusen, fermato davanti al proprio pubblico (1-1).

Un risultato bugiardo, visto che la supremazia delle Aspirine di Xabi Alonso è stata piuttosto netta ed il pari, nonostante sia stato raggiunto nei minuti finali, sta parecchio stretto alla capolista. Il Lipsia ne ha approfittato per scavalcare lo stesso Dortmund: gli uomini di Marco Rose, dopo le due sconfitte di fila con Wolfsburg e Manchester City, hanno risollevato la testa battendo 2-1 il neopromosso Heidenheim grazie ai gol di Openda e Poulsen. Sul fronte infortuni sta messo peggio il Borussia: in coppa contro il Lipsia sono stati costretti ad uscire per infortunio Moukoko, Wolf, Ryerson e Sabitzer, che vanno ad aggiungersi agli assenti Duranville, Nmecha e Haller. Nel Lipsia mancheranno Dani Olmo, Werner e Orban.

Il pronostico

Il Lipsia ha vinto 4 degli ultimi cinque precedenti contro il Borussia Dortmund, che però si è aggiudicato l’ultima sfida, giocata lo scorso marzo. I gialloneri sono molto incostanti in questo periodo e potrebbero pagare qualche infortunio di troppo. Pronostico più aperto del previsto in un match che dovrebbe regalare almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Lipsia

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Süle, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Özcan, Emre Can; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Füllkrug.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Xavi, Schlager, Haidara, Baumgartner; Openda, Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2