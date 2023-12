I pronostici di sabato 9 dicembre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1.

La quindicesima giornata di Serie A prosegue sabato con altre tre partite: alle 15:00 l’altalenante Lazio fa visita al Verona affamato di punti, alle 18:00 Atalanta-Milan promette gol, alle 20:45 l’Inter dovrebbe superare agevolmente l’Udinese pur rigenerata dalla cura Cioffi e già capace di espugnare San Siro in questa stagione.

In Premier League il sorprendente Aston Villa di Emery dopo avere battuto il Manchester City proverà a ripetersi con l’Arsenal, ma potrebbe pagare proprio gli sforzi della gara di mercoledì scorso: i Gunners hanno giocato il giorno prima e questo potrebbe favorirli in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare a segno almeno una volta.

Pronostici altre partite

Stesso pronostico anche per il big match del sabato di Bundesliga, quello che mette di fronte due squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: Borussia Dortmund e Lipsia.

Gol in arrivo anche in Betis-Real Madrid e Villarreal-Real Sociedad della Liga spagnola.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Rennes-Monaco, Ligue 1, ore 17:00

Vincenti

• Bayern Monaco (in Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30)

• Manchester United (in Manchester United-Bournemouth, Premier League, ore 16:00)

• Wolverhampton o pareggio (in Wolverhampton-Nottingham Forest, Premier League, ore 16:00)

• Inter (in Inter-Udinese, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Aston Villa-Arsenal, Premier League, ore 18:30

• Borussia Dortmund-Lipsia, Bundesliga, ore 18:30

• PSG-Nantes, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Real Betis-Real Madrid, Liga, ore 16:15

• Atalanta-Milan, Serie A, ore 18:00

• Villarreal-Real Sociedad, Liga, ore 18:30

Il “clamoroso”

Catanzaro vincente e almeno un gol per squadra (in Catanzaro-Pisa, Serie B, ore 16:15)