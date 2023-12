Betis-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Real Madrid è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Girona continua a non mollare. Il Real Madrid però nemmeno, ovviamente. Anche se contro il Betis la squadra di Ancelotti avrà un impegno assai difficile. Ma deve vincere, anche per non fare avvicinare il Barcellona che adesso è distante quattro punti.

Il tecnico italiano si presenta alla sfida contro Pellegrini senza sette elementi, quasi tutti titolari. Diciamo che il momento non è dei migliori per i Blancos che però, come spiegato, non si possono realmente permettere dei passi falsi. Ne va del futuro, quasi, della stagione. Rimane, in ogni caso, abbastanza favorita la formazione guidata dall’allenatore italiano soprattutto per un motivo, anzi per un paio: il Betis in questo ultimo periodo non sta dimostrando il proprio valore – sono arrivate delle prestazioni sicuramente da dimenticare – e sempre contro i biancoverdi negli ultimi cinque confronti il Real non ha mai perso. Al massimo Ancelotti ha pareggiato. E questa scia potrebbe anche continuare. Vedremo, ovviamente, quello che succederò, ma se dovessimo spingere verso un pronostico diciamo che il Madrid, per quella che è la sua storia, e per quello che è il cammino fatto fino al momento, è favorito.

Come vedere Betis-Real Madrid in diretta tv e streaming

Betis-Real Madrid, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra e anche da almeno tre reti complessive. Con il Real Madrid che alla fine di questi 90minuti dovrebbe riuscire a rimanere da solo in vetta in attesa del Girona. Sì, nonostante quelle che sono le assenze, i Blancos si prenderanno tre punti fondamentali in un impegno difficile.

Le probabili formazioni di Betis-Real Madrid

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Abner; Rodriguez, Roca; Diao, Isco, Perez; Willian Jose.

REAL MADRID (4-2-3-1): Kepa; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2