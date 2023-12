Villarreal-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Real Sociedad è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Due squadre in forma, che non perdono da cinque turni consecutivi, e che si affrontano in un match che mette in palio dei punti pesanti, soprattutto per i padroni di casa che non hanno, evidentemente, una classifica assai tranquilla. Cioè, per meglio dire: il Villarreal è a metà classifica ma rispetto a quelle che di solito sono le stagioni, non sta vivendo uno dei migliori momenti della sua storia.

E sicuramente il sottomarino giallo potrebbe riuscire a venire fuori da questo match con un risultato positivo soprattutto per un altro motivo: la formazione ospite nella prossima settimana sarà impegnata in Champions League a San Siro contro l’Inter e si gioca il primo posto nel girone, quello che permetterebbe di evitare un sorteggio difficile. Ma è assai difficile anche la partita contro la truppa di Simone Inzaghi, ma un pensiero senza dubbio ci sarà.

Ed ecco che anche per questo il Villarreal ne potrebbe approfittare, magari non riuscendo a fare il colpo pieno, ma portando a casa un buon pareggio contro una formazione che sta disputando una stagione importante sia in Spagna sia in Europa. Un pareggio che potrebbe accontentare entrambe.

Come vedere Villarreal-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Villarreal-Real Sociedad, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una rete per squadra sicura. Di questo ne siamo certi. Un gol a testa e magari, alla fine, anche un pareggio che farebbe muovere la classifica ad entrambe. E soprattutto permetterebbe di piazzare sia al Villarreal che alla Real Sociedad il sesto risultato utile di fila. Sì, siamo proprio quasi sicuri che andrà a finire in questo modo.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Sociedad

VILLARREAL (4-2-3-1): Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Alti, Comesana, Capoue, Baena; G Moreno, Morales.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Traore, Zubeldia, Pacheco, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1