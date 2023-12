Aston Villa-Arsenal, Premier League: formazioni, pronostici

Aston Villa-Arsenal è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Tra le squadre che mercoledì scorso speravano in una vittoria dell’Aston Villa contro il City c’era anche l’Arsenal che, in virtù del rocambolesco successo conquistato il giorno prima in casa del Luton Town (3-4), ha potuto ampliare il divario nei confronti dei campioni in carica.

Sebbene stiano attraversando un momento particolare, gli uomini di Pep Guardiola restano infatti i principali candidati per la vittoria del titolo. La vetta della classifica però adesso si è allontanata, con i Cityzens che sono finiti a -6 dai Gunners dopo aver mancato nuovamente l’appuntamento con i tre punti al Villa Park. Contro i Villans, stavolta, non si sono potuti neanche consolare con un punto. A Birmingham il Manchester City è incappato nella sua terza sconfitta stagionale (1-0) contro quella che al momento è probabilmente la squadra più in forma del campionato. Nel turno infrasettimanale l’Aston Villa, approfittando delle numerose assenze a centrocampo dei campioni di tutto, ha dato una lezione ad Haaland e compagni, raramente visti così in difficoltà. La rete decisiva di Bailey ha coronato una prestazione sontuosa da parte dei Lions, che in classifica hanno scavalcato proprio i Cityzens, diventando la terza forza del torneo dopo Arsenal e Liverpool.

L’Aston Villa scoppia di salute

Elogi a pioggia, ovviamente, per Unai Emery. L’allenatore basco sta dimostrando di poter fare bene anche in un contesto iper-competitivo come la Premier League dopo l’esperienza non particolarmente fortunata al timone dell’Arsenal qualche anno fa.

L’ex tecnico di Siviglia, Psg e Villarreal ritroverà i Gunners in questo fine settimana, con la possibilità portarsi (in caso di vittoria) a -1 dal primo posto. I londinesi martedì hanno messo le mani sul loro sesto successo consecutivo tra campionato e Champions League. Ma quanta fatica per avere la meglio suo neopromosso Luton, piegato solamente in pieno recupero da una rete di Rice in un match che di emozioni ne ha regalate davvero a bizzeffe.

Come vedere Aston Villa-Arsenal in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Arsenal si è aggiudicato gli ultimi quattro confronti. Compreso quello dello scorso febbraio in cui ci mese del suo anche il portiere argentino Martinez, tra l’altro uno degli ex della partita. Stavolta per i Gunners sarà più difficile uscire con i tre punti da uno stadio, il Villa Park, che finora nessuno è riuscito a violare. Per i Villans di Emery sette vittorie su sette nei match casalinghi. La sensazione è che l’Aston Villa, in splendida forma, riesca ad evitare la sconfitta anche contro i Gunners in una gara da almeno una rete per parte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Arsenal

ASTON VILLA (4-4-1-1): Emi Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Diaby, Douglas Luiz, Kamara, McGinn; Tielemans; Watkins.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2