Serie B, i pronostici di domenica 10 dicembre

Serie B, domenica 10 dicembre si chiude il sedicesimo turno di campionato con tre partite in programma. Ecco i nostri pronostici per le partite

Sono tre le partite in programma domenica 10 dicembre del campionato di Serie B. Tre partite decisamente importanti, di quelle che possono anche indirizzare la stagione. E iniziamo dalla prima, in ordine cronologico, visto che comunque si giocheranno allo stesso orario: domenica alle 16:15.

Il Como di Fabregas, terzo in classifica dopo sette punti nelle prime tre gare del tecnico spagnolo, ospita il Modena di Bianco. Indubbio dire che i lombardi in questo momento stiano vivendo un grosso momento, uno di quelli troppi importanti per essere non presi in considerazione: il Como, con gli uomini che ha, può decisamente puntare al salto di categoria. Anche diretto, visto che le due squadre che stanno davanti sono vicine, a pochissimi punti.

Serie B, i pronostici di domenica

Nella giornata gioca anche il Parma, primo in classifica, che ospita un Palermo in profonda crisi. Certo, i rosanero sono freschi a differenza della truppa di Pecchia che arriverà a questo match dopo i 120 minuti, più rigori, di Firenze in Coppa Italia. Ma gli emiliani hanno dato una vera e propria prova di forza contro una squadra di categoria superiore. Per oltre 80minuti la capolista è stata avanti di due reti e solamente un’invenzione di Nzola e la rete su rigore di Sottil ha mandato avanti il match. Il pareggio finale è stato giusto, ma la partita ha fatto capire che il Parma può davvero dire la propria fino alla fine.

Chiude il cerchio della domenica la sfida tra Reggiana e Brescia. La squadra di Nesta è in crisi, non vince da cinque partite tra campionato e coppa Italia e adesso la classifica si sta facendo preoccupante. Gli uomini di Maran invece arrivano dopo 4 risultati utili di fila. Sono i favoriti.

I PRONOSTICI DI DOMENICA

Entrando quindi in quelli che sono i pronostici vediamo un Como favorito sul Modena in una gara da almeno una rete per squadra (POSSIBILE RISULTATO ESATTO 2-1)

Anche il Parma dovrebbe riuscire ad avere la meglio sul Palermo, e anche in questo caso i rosanero dovrebbero almeno trovare un gol (POSSIBILE RISULTATO ESATTO 2-1)

Infine occhio al possibile colpo esterno del Brescia sul campo della Reggiana (POSSIBILE RISULTATO ESATTO 0-1)