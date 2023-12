Catanzaro-Pisa, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-Pisa è valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il colpo grosso della scorsa settimana è stato quello del Catanzaro, che è andato a vincere sul campo del Palermo conquistando la seconda vittoria di fila in campionato dopo quella nel derby contro il Cosenza. La truppa di Vivarini è in forma, una delle squadre più in forma del campionato, e adesso sogna a occhi aperti. Magari anche la promozione diretta.

Difficile, perché Venezia e Parma continuano a vincere, ma se i calabresi riuscissero a tenere questo passo allora pensare in grande sarebbe il minimo. In ogni caso, nella sfida contro il Pisa che chiuderà il sabato della cadetteria, sono i giallorossi quelli favoriti. Certo, c’è da dire che gli uomini di Aquilani arrivano a questo match forti di 4 risultati utili di fila e quindi in un buon momento. Però il Catanzaro in casa ha dimostrato di avere qualcosa in più: la truppa di Vivarini si esprime in maniera importante, con qualità, e poi è spinta da un pubblico che non smette mai di cantare. Insomma, è difficile giocare al Ceravolo.

Oltre a questi fattori che sì fanno la differenza ma che non sono determinanti, ovviamente, c’è la questione tecnica che ci spinge a dire che i padroni di casa riusciranno a vincere questo match. I calabresi, forti di un campionato fantastico lo scorso anno, hanno inserito in rosa elementi di valore che stanno dando una grossa mano. Insomma, c’è una squadra favorita e anche molto.

Come vedere Catanzaro-Pisa in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Pisa è in programma sabato 9 dicembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Pisa

Una vittoria del Catanzaro ci sta, eccome. Magari anche in un match che potrebbe regalare almeno tre reti complessive. Ma i padroni di casa sono in forma e dovrebbero comunque riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas , Ghion, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Calabresi, Canestrelli, Beruatto; Marin, Piccinini; D’Alessandro, Valoti, Miakar; Moreo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1