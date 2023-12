Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Bundesliga: formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco è una partita della quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

In settimana il Bayern Monaco non figurava tra le squadre impegnate in Coppa di Germania perché un mese fa è stato eliminato a sorpresa da una formazione che milita nella terza serie tedesca, il Saarbrucken, una delle due compagini (insieme al Lipsia) che quest’anno si sono tolte lo sfizio di battere i bavaresi.

Il piccolo Saarbrucken, non contento, negli ottavi di finale della competizione nazionale ha realizzato una nuova impresa, eliminando un’altra squadra di Bundesliga, l’Eintracht Francoforte (2-0), che guarda caso in questa giornata di campionato ospiterà proprio il Bayern Monaco al Deutsche Bank Park. Ennesima delusione per gli uomini di Dino Toppmoller, l’ex assistente di Julian Nagelsmann che la scorsa estate ha preso il posto di Oliver Glasner sulla panchina delle Adler. L’Eintracht non vince da un mese esatto e nelle ultime quattro partite giocate tra coppa e campionato ha rimediato altrettante sconfitte. Oltre ad aver perso con il Saarbrucken, negli ultimi trenta giorni Trapp e compagni si sono arresi anche a Stoccarda ed Augsburg in campionato ed ai greci del Paok in Conference League, passo falso che è costato il primo posto nel girone.

In classifica l’Eintracht Francoforte adesso è soltanto settimo, con otto punti da recuperare sul quarto posto. Seconda piazza, invece, per il Bayern Monaco.

I campioni di Germania in carica però hanno giocato una partita in meno rispetto al Bayer Leverkusen capolista, non avendo potuto disputare una settimana fa il match con l’Union Berlino, rinviato a causa dell’abbondante nevicata che si è abbattuta sulla Baviera. Le Aspirine hanno rallentato, fermate dal Borussia Dortmund: ciò significa che potenzialmente il Bayer Monaco potrebbe condividere la vetta con gli uomini di Xabi Alonso.

Come vedere Eintracht Francoforte-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayern Monaco, reduce da una settimana e mezzo di riposo (forzato), dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Eintracht Francoforte in crisi, centrando il suo settimo successo consecutivo. I bavaresi con ogni probabilità chiuderanno in vantaggio entrambi i tempi di gioco. Occhio a Kane, che ha già realizzato 23 gol da quando è atterrato in Baviera.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Bayern Monaco

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Dina Ebimbe, Larsson, Max; Chaïbi, Knauff; Marmoush.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3