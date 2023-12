Inter-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Udinese è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Domenica scora l’Inter era cosciente di dover offrire una prestazione all’altezza per tornare in vetta alla classifica e controsorpassare la Juventus, che due giorni prima aveva battuto all’ultimo respiro il Monza nella trasferta brianzola.

E i nerazzurri ci sono riusciti, travolgendo il Napoli campione d’Italia in una partita che aveva il retrogusto del passaggio di consegne: 3-0 al “Maradona” contro la squadra dell’ex Mazzarri e primo posto immediatamente riconquistato. Continua, dunque, il duello a distanza tra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Massimiliano Allegri, divisi sempre da due punti. L’Inter anche questa settimana giocherà dopo la Juve, che ventiquattr’ore prima sarà impegnata proprio contro il Napoli all’Allianz Stadium (nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato). Stavolta l’impegno – sulla carta – più facile ce l’hanno Lautaro Martinez e compagni, che a San Siro accoglieranno l’Udinese. L’obiettivo dei nerazzurri è allungare la striscia positiva che va avanti da settembre e dunque dall’unica sconfitta stagionale contro il Sassuolo. I friulani, che hanno già espugnato San Siro qualche settimana fa facendo lo sgambetto al Milan, sono reduci dal rocambolesco 3-3 con il Verona in cui si sono fatti raggiungere al settimo minuto di recupero da un gol del francese Henry dopo aver dilapidato un doppio vantaggio ad inizio secondo tempo. Si è trattato dell’ennesimo pareggio (9 totali) per i bianconeri, ancora a secco di vittorie casalinghe.

Inter-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi costretto a reinventare la difesa dopo i forfait degli olandesi Dumfries e de Vrij e l’indisponibilità di Bastoni, ancora non pronto. Nel trio difensivo potrebbe dunque trovare spazio Carlos Augusto insieme a Darmian e Acerbi, mentre sulla fascia destra giocherà il rientrante Cuadrado. Solo panchina per Frattesi.

Dall’altro lato, Cioffi è intenzione a confermare per dieci undicesimi la formazione schierata una settimana fa contro il Verona. L’unica novità potrebbe essere l’assenza di Pereyra, non al meglio. In tre si contendono una maglia: Success, Thauvin e Lucca.

Come vedere Inter-Udinese in diretta tv e in streaming

Inter-Udinese è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Inter e Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Inter ha perso solo una volta nelle ultime 11 sfide con l’Udinese: i friulani hanno prevalso nella passata stagione, battendo 3-1 i nerazzurri all’allora Dacia Arena. Da quando in panchina c’è Cioffi al posto di Sottil la squadra ha cambiato passo, sebbene la zona retrocessione resti ancora pericolosamente troppo vicina. Crediamo che l’Udinese si possa far valere pur non riuscendo ad evitare la sconfitta contro un’Inter in grande spolvero: almeno tre, con ogni probabilità, i gol complessivi, anche alla luce delle ultime tre partite che hanno visto protagonista i friulani e nelle quali è sempre uscito il segno “gol”.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Success, Thauvin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1