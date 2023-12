Atalanta-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Milan è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Chi lotta per lo scudetto, chi per un posto tra le prime quattro. Ma non sono solamente tre semplici punti quelli che mette in palio una delle sfide più attese della quindicesima giornata tra Atalanta e Milan. Si tratta, infatti, di due squadre ancora alla ricerca della propria identità, impossibile da trovare visti i troppi alti e bassi.

La Dea, per esempio, ha fatto molto bene in Europa League, avanzando da prima del girone agli ottavi di finale con un turno d’anticipo in un gruppo insidioso ma in campionato è poco continua. Sei vittorie, due pareggi e sei sconfitte finora per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che ora rischiano di rimanere attardati nella corsa verso il quarto posto dopo essere scivolati a -4 dalla coppia Roma-Napoli in seguito alla disastrosa prestazione di lunedì scorso a Torino. Ivan Juric ha avuto la meglio su tutta la linea contro il suo “vecchio maestro” e l’ex Duvan Zapata ha fatto scempio della difesa nerazzurra realizzando una doppietta (3-0) e castigando quella che probabilmente è stata l’Atalanta più brutta di questa prima parte della stagione: in Serie A l’ultima vittoria risale ad ottobre. Va a sprazzi invece il Milan, terzo in classifica con sei punti da recuperare sull’Inter capolista. I rossoneri vanno alla ricerca del terzo successo consecutivo dopo quelli con Fiorentina e Frosinone ma il pensiero non può non andare anche alla Champions League, dove mercoledì prossimo saranno chiamati a vincere contro il Newcastle e a sperare in un successo (poco probabile) del Borussia Dortmund per evitare di essere eliminati già dopo la fase a gironi.

Atalanta-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Piove sul bagnato in casa Atalanta: Gasperini ha problemi in difesa dopo l’infortunio occorso a Djimsiti contro il Torino. Nel trio difensivo, insieme a Scalvini e Kolasinac potrebbe addirittura giocare Hateboer, spostato a sinistra. Chance per Bakker sulla corsia destra, alla luce dell’indisponibilità di Zappacosta. Davanti spazio alla coppia Lookman-Muriel, solo panchina invece per l’ex di turno De Ketelaere.

Nel Milan riecco Giroud dopo la squalifica, più difficile che invece riesca a recuperare Leao. Pioli confermerà il 4-2-3-1 con Musah e Reijnders in mediana e Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista. Se non ce la fa Kjaer al centro della difesa verrà adattato Theo Hernandez.

Come vedere Atalanta-Milan in diretta tv e in streaming

Atalanta-Milan, in programma sabato alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Atalanta quest’anno con le big fatica, coi nerazzurri che non sono stati neppure in grado di far valere il fattore campo contro Inter, Juventus e Napoli (due sconfitte e un pareggio). Il Milan non vince in trasferta da inizio ottobre ma con la Dea non ha mai perso negli ultimi 4 precedenti. Sono tre punti, dicevamo, che hanno un certo peso specifico per entrambe, ma soprattutto per Stefano Pioli, la cui panchina continua a vacillare. Il Milan dovrebbe evitare la sconfitta in una gara in cui anche la squadra di Gasperini, desiderosa di riscattare la figuraccia di lunedì scorso a Torino, segnerà verosimilmente almeno una rete.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Kolasinac, Hateboer; Bakker, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Reijnders, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.

