Bari-SudTirol, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Bari-SudTirol è valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Lo scorso anno queste due squadre si sono giocate l’accesso alla Serie A. Adesso entrambe hanno già cambiato allenatore e il Bari, che ha preso Marino, in caso di mancata vittoria potrebbe decidere di cambiare nuovamente. Incredibile.

Al San Nicola si affrontano due squadre che fino al momento hanno deluso. Beh, questo si potrebbe dire maggiormente della formazione che gioca in casa che, proprio davanti ai propri tifosi, ha vinto solamente una volta in questa stagione. Ed è soprattutto per questo motivo che il Bari non naviga decisamente in buone acque e spera che tutto si possa risolvere nel minor tempo possibile. La classifica al momento è brutta ma non ci sono poi così tanti punti per i playoff. E quindi qualcosa potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi. A patto che si cambi registro. Immediatamente. E dopo la sconfitta interna contro il Como, anche ha Bisoli è stato dato il benservito. In attesa di capire quale sarà il nuovo allenatore del SudTirol, la squadra è stata affidata a Valenti, che guidava la Primavera. Una scelta comunque questa che sembra davvero fuori ogni oltre logica: quello che il tecnico ha fatto lo scorso anno è stato clamoroso e difficilmente ripetibile. Eppure, è evidente, a Bolzano si aspettavano qualcosa di diverso.

Una sfida tra deluse quindi, che però ha una squadra che parte in leggero vantaggio.

Come vedere Bari-SudTirol in diretta tv e in streaming

Bari-SudTirol è in programma sabato 9 dicembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-SudTirol

Marino sa di giocarsi la panchina in questo match, e il Bari deve vincere anche per cercare di non allontanarsi troppo dai playoff che ora sono distanti. Ma c’è una stagione quasi intera da qui in avanti, e quindi una vittoria permetterebbe di rilanciare le proprie ambizioni. Sì, il Bari dovrebbe vincere questo match.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Acampora; Sibilli, Nasti, Achik.

SUDTIROL (4-2-3-1): Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Cagnano, Davi; Lunetta, Tait, Peeters, Casiraghi; Rauti, Pecorino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0