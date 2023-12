Cremonese-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Venezia è valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il big match di giornata. La Cremonese, quinta in classifica per avvicinare la vetta, il Venezia che quella vetta spera di mantenerla visto il cammino che sta facendo fino al momento. Sì, è proprio la partita più attesa del sedicesimo turno del campionato cadetto.

Ci arrivano due squadre che sono davvero in forma. Sì, perché nonostante il pareggio della scorsa settimana sul campo del Pisa, gli uomini di Stroppa vengono da 6 risultati utili di fila che solamente una squadra forte, compatta, e che ha obiettivi ben chiari in testa, riesce a fare. E questi obiettivi appartengono anche ai lagunari, che vincono in maniera ininterrotta dallo scorso 29 settembre conquistando 18 punti nelle ultime sei uscite. E questo ha permesso alla squadra di Vanoli di riprendere un Parma che sembrava scappato e che invece adesso si ritrova in coabitazione. Ok, in Serie A ne vanno due in maniera diretta, ma essere da soli in testa oppure in compagnia cambia e anche parecchio.

Dicevamo: match atteso, che mette di fronte due squadre – soprattutto la Cremonese – costruite per vincere il campionato. L’avvio di stagione ha penalizzato i lombardi che, però, nel momento in cui hanno deciso di piazzare il cambio in panchina hanno avuto una marcia diversa. E hanno la possibilità seria di prendersi una vittoria che potrebbe rilanciare, in maniera definitiva, la propria stagione.

Come vedere Cremonese-Venezia in diretta tv e in streaming

Cremonese-Venezia è in programma sabato 9 dicembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Venezia

La sensazione è che la Cremonese possa riuscire nel colpo contro la capolista Venezia. Impensabile, ovviamente, che gli ospiti riescano a vincerle tutte, e quindi una caduta ci potrebbe stare su un campo davvero difficile. Match che potrebbe regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Abrego, Zanimacchia; Vazquez, Coda.

VENEZIA (4-3-3): Oliveira; Candela, Altare, Modolo, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Gytkjaer; Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1