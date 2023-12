Ascoli-Spezia e Cittadella-Cosenza, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Spezia e Cittadella-Cosenza sono valide per la sedicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La cura Castori non ha ancora dato i risultati sperati in casa Ascoli, così come quella D’Angelo nello Spezia. Due squadre che non vincono da tanto, troppo tempo, e che hanno già cambiato tecnico. I punti in palio sono davvero pesanti.

Non c’è una formazione favorita in questo match. Perché quello che potrebbe essere l’aiuto del pubblico di casa si scontra con la qualità che in rosa ha lo Spezia, una squadra costruita per tentare di fare almeno i playoff per la prossima stagione. Una gara che quindi è una vera e propria tripla. Ma siccome entrambe hanno il disperato bisogno di muovere la classifica, non c’è dubbio che alla fine si potrebbe pure accontentare di un pareggio.

Pareggio che servirebbe anche al Cosenza di Caserta, soprattutto perché a quanto pare, dopo la sconfitta interna contro la Ternana, al tecnico sarebbe stato dato un ultimatum. Serve un cambio di marcia alla formazione calabrese, che ha in rosa elementi di valore che potrebbero raggiungere tranquillamente i playoff in questa stagione. Ma contro il Cittadella, squadra che viene da quattro vittorie di fila, è tutt’altro che semplice. Ma anche in questo caso diciamo che è il pari il risultato che potrebbe venire fuori.

Come vedere Ascoli-Spezia e Cittadella-Cosenza in diretta tv e in streaming

Ascoli-Spezia e Cittadella-Cosenza sono in programma sabato 9 dicembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Spezia

Gara da pareggio: in campo ci andranno due formazioni che hanno assoluto bisogno di muovere la propria classifica. E che alla fine, come detto prima, si potrebbero davvero accontentare.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Bayeye, Gnahore, Di Tacchio, Falasco; Masini; Mendes, Rodriguez.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou, Elia; Zurkowski, Bandinelli, Esposito; Verde, S.Esposito, Kouda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1