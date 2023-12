Sampdoria-Lecco e Ternana-FeralpiSalò, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Lecco e Ternana-FeralpiSalò sono valide per la sedicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sembrava essersi rimessa in carreggiata la Sampdoria di Pirlo, che veniva da tre vittorie di fila. Invece al Brescia è bastato solamente un tempo per prendersi tre punti e facendo sprofondare di nuovo nella disperazione la truppa ligure. “Siamo stati presuntuosi” ha detto il tecnico alla fine del match. Un atteggiamento che non è per nulla piaciuto.

E contro il Lecco l’occasione è buona al Ferraris per cercare un riscatto immediato. Certo, gli ospiti stanno bene e i risultati arrivati con Bonazzoli in panchina ne sono la prova. Nelle ultime cinque uscite i lombardi hanno perso solamente una volta e, la scorsa settimana, hanno battuto il Bari mettendo a rischio la panchina di Marino. Insomma, non sarà per nulla semplice.

La cura Breda, invece, alla Ternana, sembra aver funzionato. O almeno inizia a farlo visto che gli umbri hanno battuto a domicilio un quotato Cosenza piazzando quello che è il terzo risultato utile di fila. E allora contro la FeralpiSalò, che è sempre nei bassifondi della classifica e che non riesce in nessun modo a rialzarsi, l’occasione di prendersi la seconda vittoria consecutive c’è, ed è anche bella enorme. Insomma, la Ternana in questo match è decisamente favorita e potrebbe riuscire nell’impresa di piazzare un colpo assai importante per il proprio cammino.

Come vedere Sampdoria-Lecco e Ternana-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Lecco e Ternana-FeralpiSalò sono in programma sabato 9 dicembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Lecco

Ha quasi l’obbligo la Sampdoria, contro il Lecco in casa, di prendersi tre punti di vitale importanza per la propria classifica. In un match che dovrebbe regalare anche una rete per squadra i liguri non dovrebbero sbagliare il colpo.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Esposito, Verre; De Luca.

LECCO (4-3-3): Saracco; Lemmns, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Crociata; Lepore, Novakovich, Buso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1