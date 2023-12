Bayern Monaco-Union Berlino è una partita valida per la tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Il Bayern Monaco si è preso una piccola “pausa” contro il Copenaghen in Champions League offrendo una prestazione tutt’altro che brillante. Lo 0-0 dell’Allianz Arena, tuttavia, non stupisce più di tanto se consideriamo che i bavaresi hanno già conquistato qualificazione e primo posto e che i danesi avevano decisamente più motivazioni di loro.

Thomas Tuchel e i suoi uomini – che nell’ultima giornata della fase a gironi “decideranno” in sostanza il destino del Manchester United, a un passo dall’eliminazione – erano già con la testa alla partita di sabato con l’Union Berlino. Una gara da non sbagliare per continuare a tenere il passo dello scatenato Bayer Leverkusen, l’unica squadra che sembra poter tenere il ritmo dei pluricampioni di Germania in carica. Non è un caso che siano entrambe ancora imbattute: 11 vittorie e un pareggio per le Aspirine dell’ex Xabi Alonso e 10 successi e due pareggi per il Bayern Monaco. Trascinati dai gol di Harry Kane – l’attaccante inglese ha già superato abbondantemente la doppia cifra – i bavaresi vantano il miglior attacco (43 gol) e la miglior difesa della Bundesliga ma ancora non basta per essere davanti a tutti.

Segnali di ripresa da parte dell’Union

In campionato, dal 2-2 con il Lipsia dello scorso 30 settembre, il Bayern ha sempre vinto e la serie vincente è proseguita anche in casa del Colonia una settimana fa (0-1).

Il suo prossimo avversario è l’Union Berlino, altra squadra che mercoledì è stata impegnata in Champions League. I capitolini, ultimi in classifica nel gruppo del Napoli (e già eliminati), sono usciti indenni dalla trasferta di Braga (1-1) ed hanno ancora qualche residua possibilità di centrare quantomeno il terzo posto e la retrocessione in Europa League. Ma i pensieri del nuovo tecnico Nenad Bjelica – passato in Italia dallo Spezia – sono ora rivolti alla Bundesliga. Dopo la lunghissima sequela di sconfitte che ha portato all’esonero di Urs Fischer gli Eisernen si ritrovano infatti al penultimo posto in classifica.

Come vedere Bayern Monaco-Union Berlino in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Union Berlino è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il cambio in panchina ha dato la scossa che serviva all’Union Berlino ma per i capitolini sarà molto difficile evitare la sconfitta contro un Bayern Monaco che non sta sbagliando praticamente nulla. Assai probabile una vittoria dei bavaresi con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Union Berlino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane.

UNION BERLINO (4-3-2-1): Rønnow; Juranović, Knoche, Leite, Gosens; Laïdouni, Khedira, Haberer; Fofana, Volland; Behrens.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1