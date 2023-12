Lazio-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Cagliari è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

La vittoria col Celtic in Champions League è stata una boccata d’ossigeno non indifferente per la Lazio e soprattutto per il suo allenatore Maurizio Sarri, tornato a parlare di dimissioni dopo l’ennesimo risultato negativo in campionato. Contro gli scozzesi bisognava vincere per blindare la qualificazione ed alla fine vittoria è stata: c’ha pensato capitan Immobile, subentrato a Castellanos nella ripresa, a rompere il muro biancoverde con una doppietta, permettendo ai biancocelesti di staccare il pass per gli ottavi di finale.

L’unico dubbio da sciogliere, in coppa, è se la Lazio passerà come prima o come seconda: la risposta la darà la sfida con l’Atletico Madrid dell’ex Simeone tra due settimane, con i capitolini che avranno un solo risultato a disposizione per prendersi la vetta della classifica. La priorità di Sarri, adesso, è cambiare passo anche in campionato, dove la Lazio occupa un anonimo undicesimo posto. I tre punti mancano da oltre un mese (1-0 con la Fiorentina) e nelle ultime tre partite Immobile e compagni hanno portato a casa un solo punto tra Bologna, Roma e Salernitana. L’occasione per rilanciarsi e recuperare terreno nei confronti delle concorrenti la concede la sfida dell’Olimpico con il Cagliari, squadra che ormai da qualche settimana ha voltato pagina, ritrovando una certa solidità. L’esperto Claudio Ranieri è riuscito a compattare i suoi, che da metà ottobre si sono arresi esclusivamente alla Juve allo Stadium. Domenica è arrivato un altro risultato positivo, con i sardi che si sono divisi la posta in palio contro il Monza (1-1) all’Unipol Domus.

Lazio-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Continua l’emergenza in difesa per Sarri, che anche contro il Cagliari dovrà fare a meno di Romagnoli. La coppia di centrali difensivi sarà formata ancora da Patric e Gila. In attacco mancherà Zaccagni, alle prese con un problema muscolare dopo la partita con la Salernitana: al suo posto uno tra Pedro e Isaksen. A centrocampo Guendouzi e Cataldi coadiuveranno Luis Alberto, di rientro dalla squalifica.

Nessuna novità nella formazione che schiererà Ranieri: il tecnico rossoblù potrebbe infatti riproporre l’undici che è sceso in campo contro il Monza. Viola confermato sulla trequarti alle spalle della coppia Luvumbo-Petagna, ancora assenti Nandez, Mancosu e Di Pardo.

Come vedere Lazio-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Cagliari, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Cagliari in trasferta continua a fare molta fatica: sono solamente due i punti conquistati dai rossoblù, peggior rendimento esterno insieme a Salernitana e Frosinone. Nonostante le fatiche di coppa, stavolta la Lazio – imbattuta coi sardi da ben sedici gare di fila – non dovrebbe mancare l’appuntamento con i tre punti, in un match in cui potrebbero andare a segno pure gli ospiti. Nelle ultime sette gare che hanno visto protagonista il Cagliari, infatti, entrambe le squadre hanno realizzato almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Petagna, Luvumbo.

Il Cagliari riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1