Genoa-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Empoli è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Le sconfitte con Frosinone e Sassuolo hanno lasciato l’amaro in bocca a Genoa ed Empoli, il cui obiettivo adesso è voltare immediatamente pagina in un delicato scontro salvezza. I rossoblù di Alberto Gilardino continuano a fare fatica in trasferta: in Ciociaria è arrivata la settima sconfitta (2-1) lontano da Marassi, per giunta maturata in pieno recupero, quando ormai le due squadre sembravano rassegnate al pareggio.

L’extratime è stato fatale anche ai toscani, che al 92′ hanno incassato il gol di Berardi dopo che soltanto una manciata di minuti prima avevano raggiunto il pari grazie ad un’autorete dell’ex romanista Vina. Contro gli emiliani è successo praticamente di tutto (3-4) e non è servito a nulla segnare più di due gol per la prima volta in stagione. Il recupero dà e il recupero toglie, verrebbe da dire, visto che la squadra di Aurelio Andreazzoli nell’ultima giornata prima della sosta aveva fatto l’impresa a Napoli proprio a tempo scaduto, castigando i partenopei con un gol di Kovalenko. In ogni caso gli azzurri stanno crescendo a livello offensivo: dal derby con la Fiorentina dello scorso 23 ottobre non sono andati a segno solamente con l’Atalanta. In caso di vittoria a Genova compierebbero un bel balzo, abbandonando momentaneamente la zona retrocessione. Il Genoa, invece, ha 4 punti in più ma deve evitare di essere risucchiato ora che le distanze si sono ridotte.

Genoa-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Scalpita Retegui. L’attaccante italo-argentino è tornato a lavorare con il resto del gruppo e sarà in panchina contro l’Empoli, pronto a subentrare a gara in corso. Assente invece Gudmundsson, che ne avrà ancora per una settimana: oltre all’islandese mancheranno pure Bani e Strootman. Davanti spazio alla coppia inedita Malinovskyi-Messias.

Sempre in dubbio Baldanzi nell’Empoli, con Andreazzoli che dovrebbe riconfermare il 4-3-3 con Cambiaghi, Caputo e Cancellieri nel tridente. A centrocampo Ranocchia può soffiare il posto a Grassi, mentre sono sicuri di una maglia sia Fazzini che Maleh.

Come vedere Genoa-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa ed Empoli, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Genoa ha una tradizione favorevole con l’Empoli in Serie A: è rimasto imbattuto 10 volte su 12 contro gli azzurri, che tra l’altro non espugnano Marassi dal lontano 2015. La formazione di Gilardino in casa sembra avere un altro passo e finora ha perso solamente 2 partite su 6 davanti al proprio pubblico (Fiorentina, Milan). E dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche stavolta: non ci aspettiamo moltissimi gol, considerato che nelle ultime due uscite al “Ferraris” il Genoa è riuscito anche a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Genoa-Empoli

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Malinovskyi, Messias.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

Genoa-Empoli: chi vince? Genoa

Pareggio

Empoli View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1