Feralpisalò-Cittadella e Venezia-Ascoli, Serie B: tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Cittadella e Venezia-Ascoli sono valide per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La cura Zaffaroni in casa FeralpiSalò non funziona. Il tecnico che ha presto il posto di Vecchi non è riuscito ancora a dare quello scossone che serve alla squadra. Ed è anche per questo che i lombardi sono ultimi in classifica. Ovvio, c’è ancora una grossa fetta di campionato davanti, ma serve muovere la classifica e non con i pareggi. Servirebbero tre punti pesanti per il proseguo della stagione.

E prendere il Cittadella di Gorini in questo momento non è il massimo. I veneti arrivano a questo appuntamento forti di tre vittorie di fila contro Brescia, Palermo e SudTirol, mica le ultime arrivate. E hanno ovviamente l’intenzione di continuare su questa scia. L’occasione è ghiotta per restare dentro i playoff e magari recuperare pure qualche posizione.

Anche nell’altro match che andiamo ad analizzare in questo articolo c’è una squadra favorita. Il Venezia ha preso il Parma in testa alla classifica e adesso ha come obiettivo quello di rimanere in alto. Contro l’Ascoli i lagunari possono piazzare quella che sarebbe la sesta vittoria di fila in questo scorcio di stagione. E dopo il tre a zero rifilato al Bari al San Nicola possiamo dire che nulla è precluso a questa formazione che sta dimostrando di avere le carte in regola per la promozione diretta. L’Ascoli, che nelle ultime quattro ha pareggiato solamente una volta e poi le ha perse tutte, ha poche opportunità di tornare a casa con un risultato positivo.

Come vedere FeralpiSalò-Cittadella e Venezia-Ascoli in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Cittadella e Venezia-Ascoli sono in programma sabato 2 dicembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Cittadella

Potrebbe essere questo il colpo esterno di questo turno di Serie B. Visto il momento che sta attraversando la squadra di Gorini ci sembra possa essere quella favorita per prendersi i tre punti. E per la FeralpiSalò sarebbe davvero notte fonda.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Ceppitelli, Camporese, Martella; Parigini, Zennaro, Fiordilino, Balestrero, Tonetto; Compagnon, La Mantia.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Maistrello, Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2