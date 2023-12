Cosenza-Ternana e Modena-Reggiana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Ternana e Modena-Reggiana sono valide per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Assai delicata la sfida tra Cosenza a Ternana che si giocherà in Calabria. Soprattutto per i padroni di casa che devono mettersi immediatamente alle spalle la sconfitta nel derby contro il Catanzaro. Una sconfitta che lascia sì l’amaro in bocca, ma la partita la squadra di Caserta l’ha giocata e, forse, non avrebbe nemmeno meritato di perderla con il due a zero finale.

Il calendario viene in aiuto ovvio ai rossoblù, che ospitano la Ternana penultima in classifica che ha fermato in casa il Palermo nello scorso weekend. Ma gli umbri lontani dalle mura amiche hanno fatto solamente due punti in questa stagione. E non pensiamo proprio che possano uscire da questo match con un risultato positivo.

Il pareggio sul campo del Parma ha dato un ulteriore conferma, se mai davvero ce ne fosse bisogno. La squadra di Bianco è in forte, gioca a pallone, e ha molte possibilità di arrivare dentro i playoff al termine della stagione. Nel derby emiliano contro la Reggiana di Nesta sono i gialloneri favoriti: per qualità, per esperienza, e anche per la spinta del proprio pubblico che potrebbe essere determinante in un match del genere. Sì, diciamo che il Modena ha le carte in regola per prendersi questi tre punti fondamentali per il proseguo della propria stagione.

Come vedere Cosenza-Ternana e Modena-Reggiana in diretta tv e in streaming

Cosenza-Ternana e Modena-Reggiana sono in programma sabato 2 dicembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cosenza-Ternana

Vittoria del Cosenza, in un match che si potrebbe anche chiudere con i soli padroni di casa a segno. In ogni caso, i calabresi, dovrebbero riuscire a battere una Ternana che sì ha fermato il Palermo ma che lontano dal proprio stadio fa una fatica enorme.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Sgarbi, D’Orazio; Calò, Praszelik; Canotto, Tutino, Mazzocchi; Forte.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Labojko, de Boer, Celli; Falletti; Raimondo, Dionisi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0