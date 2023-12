Reggiana-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Reggiana-Sampdoria è valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Alessandro Nesta contro Andrea Pirlo. In un match che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Soprattutto per la Reggiana, padrona di casa, che è poco fuori la zona rossa, quella che significherebbe andarsi a giocare la permanenza attraverso i playout al termine della stagione.

Ma non è che la situazione della Samp sia una delle migliori: in classifica le due squadre sono divise da soli tre punti e quindi, un mezzo passo falso, potrebbe risucchiare anche i liguri. Chi ci arriva meglio? Sicuramente la truppa guidata da Andrea Pirlo capace nelle ultime cinque partite di vincerne quattro nonostante alcune assenze importanti nello scacchiere del tecnico, soprattutto quella di Borini che ne avrà ancora per un poco di tempo. Contro il Lecco la Samp è stata in grado di mettersi alle spalle la pesante sconfitta contro il Brescia confezionando una buona prova. Si cercheranno di ripetere gli ospiti, anche se la Reggiana in casa ha perso solamente una volta in questa stagione: sconfitta datata addirittura 29 agosto contro il Palermo,

In tutto questo, però, per Nesta solamente una volta sono arrivati i tre punti davanti ai propri tifosi. E non sembra poter essere questa la sfida da vincere. Sì, in questo caso, si va decisamente verso un pareggio.

Come vedere Reggiana-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Reggiana-Sampdoria è in programma sabato 16 dicembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Reggiana-Sampdoria

Gara da pareggio quella tra Reggiana e Sampdoria, in una sfida che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Volete tentare il colpaccio? Occhio ad una possibile vittoria dei padroni di casa che non hanno mai perso e che hanno steso il Venezia davanti ai propri tifosi. Difficilissima un’affermazione ospite.

Le probabili formazioni

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Pierangolo; Da Riva, Bianco, Nardi; Portanova, Antiste; Gondo.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Esposito, Verre; De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1