Palermo-Pisa, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Palermo-Pisa è valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Per come è arrivato, con il pareggio subito in pieno recupero, il punto preso sul campo del Parma ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca al Palermo di Corini. Che rimane sì in piena zona playoff, che sperava però, dopo una buona prestazione, di tornare a casa con i tre punti che forse erano anche meritati. Ci sarà subito l’occasione per i siciliani per rifarsi.

La buona prestazione offerta contro la squadra capolista del campionato cadetto ha sicuramente salvato la panchina di Corini, che sembrava in bilico. Il tecnico però sa che il futuro passa dalla gara contro il Pisa di Aquilani che deve portare ad un solo risultato: la vittoria. La storia del Palermo, e gli investimenti che la società ha fatto durante l’estate, meritano sicuramente una classifica migliore di quella di adesso. Ecco perché la squadra dovrebbe anche giocare per il proprio allenatore. Semplice vero? Peccato che poi nella realtà dei fatti dovrebbe essere un poco più complicato. I toscani del tecnico al debutto in una panchina dei “grandi”, dopo aver vinto tutto con la Primavera della Fiorentina, gioca bene, e in ogni match riesce comunque a dare tutto quello che ha.

La classifica, però, del Pisa, costringe gli ospiti a cercare dei punti: quelli fatti fino al momento sono 18, due sopra la zona rossa che vorrebbe dire playout. Non che sia decisiva, ma sarebbe una vera e propria iniezione di fiducia. Che, però, non arriverà.

Come vedere Palermo-Pisa in diretta tv e in streaming

Palermo-Pisa è in programma sabato 16 dicembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Pisa

Palermo decisamente favorito alla ricerca di una vittoria in casa che manca da troppo tempo. Ma questa volta non dovrebbe sbagliare la formazione di Corini in un match che, inoltre, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre: Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Caracciolo, Hermannsson, Beruatto; Marin, Piccinini; Tramoni, Valoti, D’Alessandro; Moreo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1