Lille-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lille-PSG è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

In settimana il Psg è riuscito ad evitare quella che sarebbe stata una figuraccia, staccando un pass per gli ottavi di finale di Champions League. Fondamentale non aver perso nel tempio giallo del Borussia Dortmund (già qualificato) ma in Germania non è stato tutto rose e fiori: Luis Enrique deve ringraziare il giovane talento Zaire-Emery, che ad inizio ripresa ha riacciuffato i gialloneri, passati in vantaggio con Adeyemi.

Un punto prezioso perché è servito a ricacciare indietro il Milan: i rossoneri hanno fatto il loro dovere a Newcastle ma in classifica, nonostante gli stessi punti dei parigini, hanno avuto la peggio per via della differenza reti negli scontri diretti. Ora il rischio è quello di beccare una corazzata agli ottavi di finale e di lasciare prima del previsto la competizione come avvenne lo scorso anno. In patria, invece, Mbappé e compagni hanno rimesso le cose a posto dopo un avvio incerto. La classifica della Ligue 1 li vede momentaneamente al comando, con 4 punti in più del Nizza secondo. In campionato il Psg ha azionato il pilota automatico da fine settembre, da quel pareggio con il Clermont (0-0).

Lille in serie positiva da settembre

Distratti dall’imminente impegno di Champions, i capitolini non hanno però avuto vita facile sabato scorso contro un buon Nantes, a un passo dal portare via punti da Parigi.

Per piegare i gialloverdi è servito un gol nel finale dell’ex Eintracht Francoforte Kolo Muani dopo che gli ospiti avevano riportato il risultato in parità nei primi minuti del secondo tempo. Psg che sarà chiamato ad alzare il livello in questo turno, in cui dovrà vedersela con il Lille di Paulo Fonseca, la squadra che tre stagioni fa gli soffiò il titolo all’ultima giornata. Non è più “quel” Lille ma i Dogues quest’anno stanno facendo abbastanza bene e ad oggi sarebbero qualificati ai preliminari della prossima Champions League. La squadra allenata dal tecnico portoghese, come il Psg, non conosce sconfitta in campionato da settembre ed in casa si è arresa esclusivamente al Reims.

Come vedere Lille-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lille e PSG è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Dal successo in Supercoppa dell’agosto 2021 il Lille non è più riuscito a battere il Psg, che si è aggiudicato gli ultimi quattro confronti: pesantissimo il successo per 7-1 dei parigini lo scorso anno in casa dei Dogues. Potrebbe uscirne fuori un match equilibrato ma la squadra di Luis Enrique, senza più l’assillo della Champions, rimane la favorita per i tre punti in un match in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Lille-PSG

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Santos, Yoro, Ribeiro, Ismaïly; Bentaleb, André; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; David.

PSG (4-3-3): Tenas; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery; Dembélé, Asensio, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2