Hoffenheim-Darmstadt, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Hoffenheim-Darmstadt è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: tv, pronostici.

L’ottimo inizio di stagione aveva illuso i tifosi dell’Hoffenheim, convinti che la loro squadra avesse di nuovo le carte in regola per impensierire le big della Bundesliga ed inserirsi nella corsa all’Europa che conta. Da novembre in poi, tuttavia, Kramaric e compagni sono rientrati lentamente nei ranghi, allontanandosi dal quarto posto. Negli ultimi due mesi, oltre ad essere eliminati dalla Coppa di Germania, hanno ottenuto solamente due vittorie in nove partite, rimediando anche cinque sconfitte e due pareggi.

Troppo poco per poter alzare la famosa asticella e diventare una mina vagante. Da qualche giornata gli uomini di Pellegrino Matarazzo stanno deludendo anche in trasferta, perdendo quell’imbattibilità esterna durata fino alla sconfitta con il Borussia Monchengladbach di qualche settimana fa. Sabato scorso l’Hoffenheim è uscito a mani vuote dalla trasferta di Lipsia (3-1), crollando negli ultimi venti minuti di gara dopo aver trovato il gol del pareggio a fine primo tempo con l’ex Liverpool Kabak. Il calendario sembra comunque venire in soccorso della squadra di Matarazzo, che nell’ultima del 2023 prima della pausa si scontrerà a Sinsheim con il Darmstadt fanalino di coda della classifica.

Il Darmstadt sta colando a picco

Un’occasione per rimpinguare il bottino di punti – per adesso sono 23 – ma soprattutto per ricominciare a scalare la classifica e riavvicinarsi alla zona Europa.

Non riescono più a risollevarsi i Lilien di Torsten Lieberknecht, che continuano a rimandare l’appuntamento con i tre punti da quel doppio successo di inizio ottobre con Werder Brema e Augsburg, ancora oggi le uniche due vittorie della formazione neopromossa. Il Darmstadt nell’ultimo turno si è arreso ad un Wolfsburg in difficoltà, in dieci uomini da metà primo tempo: nonostante la superiorità numerica Schuhen e compagni non sono stati capaci di bucare la difesa biancoverde, incappando nella terza sconfitta consecutiva, la sesta negli ultimi due mesi.

Come vedere Hoffenheim-Darmstadt in diretta tv e streaming

Hoffenheim-Darmstadt, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

L’Hoffenheim dovrebbe tornare a vincere, approfittando delle difficoltà del Darmstadt in fase di non possesso: la neopromossa ha incassato già 38 gol ed è in assoluto la peggior difesa del torneo. Ipotizziamo una vittoria comoda da parte della squadra di Matarazzo in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Darmstadt

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Kabak, Brooks, Vogt; Kadeřábek, Prömel, Stach, Skov; Kramarić; Beier, Bülter.

DARMSTADT (3-4-2-1): Schuhen; Klarer, Gjasula, Isherwood; Bader, Franjić, Kempe, Karić; Skarke, Honsak; Pfeiffer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1