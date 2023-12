Il tennis su Netflix, svolta epocale: cambia tutto

Tennis, niente sarà più come prima: ecco come si appresta a cambiare il servizio di streaming in abbonamento.

Ampliare la programmazione sportiva e fare in modo, quindi, che la piattaforma prevalentemente dedicata alle serie tv e all’intrattenimento possa diventare la nuova casa dello sport. Sembra essere questo, in buona sostanza, l’obiettivo di Netflix, che nelle scorse ore ha annunciato un cambio di rotta piuttosto radicale.

Il servizio di streaming aveva già manifestato un grande interesse nei confronti del tennis, al quale aveva dedicato una serie divisa in due parti. Break Point, come si ricorderà, aveva come fine ultimo quello di raccontare la vita dietro le quinte dei tornei e degli Slam, con dei focus su alcuni dei giocatori più noti del circuito maggiore. Quello era solo l’inizio, però. Un modo come un altro, probabilmente, per tastare il terreno e per scoprire quanto interesse avesse il pubblico di Netflix nei confronti dello sport nato in Inghilterra.

E il riscontro deve essere stato positivo, visto e considerato che la piattaforma ha deciso di fare qualcosa di assolutamente inedito. Sulla scia di Full Swing, il torneo di golf a cui hanno partecipato i piloti di Formula 1 della docuserie Drive to Survive e alcuni golfisti professionisti, Netflix trasmetterà degli eventi sportivi ai quali parteciperanno, appunto, dei tennisti.

Netflix parla spagnolo: si inizia con loro

Nelle scorse ore è stato annunciato che il 3 marzo 2024 sarà la volta di The Netflix Slam. Si tratterà di un mirabolante faccia a faccia tra Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, e Rafael Nadal, finalmente pronto a tornare in campo dopo un lungo periodo di stop dovuto ai soliti problemi fisici.

I due iberici si daranno battaglia sullo sfondo della Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino, a Las Vegas, e l’incontro sarà trasmesso in streaming in diretta. Solo, però, per il mercato spagnolo e per quello inglese. “Prevediamo che The Netflix Slam al Mandalay Bay sarà uno degli eventi più divertenti dell’anno”, ha dichiarato Lance Evans, vicepresidente senior per lo sport e la sponsorizzazione, MGM Resorts International. “Gli appassionati di tennis di tutto il mondo – ha aggiunto – vivranno un’esperienza indimenticabile mentre due dei campioni d’élite di questo sport competono nella capitale sportiva del mondo”.

Nel caso in cui, invece, l’idea di vedere dal vivo questo scontro generazionale vi stuzzichi, sappiate che la prevendita è già iniziata. I biglietti per lo show costano da 88 euro a salire, commissioni escluse, ma non vorrete mica badare a spese in una circostanza del genere, no?